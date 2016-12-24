В Мордовии действует особый противопожарный режим

Этой теме была посвящена пресс-конференция начальника ГУ МЧС России по РМ Андрея Наумова. По словам главного спасателя региона, из года в год с приходом тепла иные граждане начинают сжигать прошлогоднюю траву в своих огородах, в полях и на приусадебных участках. «Только в апреле-мае 2019 года пожарные подразделения более полутора тысяч раз выезжали на тушение возгораний сухой травы, – отметил Андрей Наумов. – В нынешнем году ранняя весна, быстрый сход снега и теплая погода привели к тому, что поджоги начались на месяц раньше обычного. Из-за пала сухой травы произошло 220 возгораний, 214 из них – за последнюю неделю. Случается, огонь перекидывается на жилые здания, хозяйственные строения и постройки. Так, 26 марта в результате такого пожара в Темниковском районе уничтожено 12 домов, в том числе один - жилой. Аналогично в селе Малышево Торбеевского района сгорело 19 строений, пять из которых - жилые дома».

Основной причиной сжигания мусора и травы Андрей Наумов назвал обычную человеческую беспечность. Граждане, как правило, и не задумываются, какой вред они могут нанести себе и окружающим. «Сухую траву и мусор нужно убирать – с помощью техники или вручную. Да, это требует немало сил и времени. Но ведь еще труднее будет восстановить жилье, вернуть имущество, погасить убытки».

Начальник Главного управления МЧС напомнил и о том, что сжигание сухой растительности и мусора является административным правонарушением. Мало того, в случае уничтожения имущества виновному может грозить уголовная ответственность – с возмещением нанесенного материального ущерба в полном объеме. «В текущем году уже возбуждено 81 административное дело и одно уголовное - по факту пожара в селе Малышево», - сказал Андрей Наумов.

Сейчас в целях профилактики в населенных пунктах проводятся подворные обходы, контролируется проведение уборки территорий, организуется их опашка. А с 30 марта в республике действует особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор и траву. Штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое.