На побывку с вирусом?

Жителей республики беспокоит ситуация массового возвращения из Москвы к своим родственникам уроженцев Мордовии. И люди задаются справедливым вопросом - разрешено ли это в условиях пандемии коронавируса?

Оперативным штабом в республике дано поручение всем главам муниципальных образований республики собрать информацию о лицах, прибывших на территорию их районов из-за пределов Мордовии. Информация должна включать сведения о регионе убытия, целях приезда в республику и предполагаемых сроках нахождения здесь. Это необходимо​ для принятия мер по​ самоизоляции данных лиц.

Кроме того, сбор информации обо всех лицах, прибывших в республику как из-за рубежей страны, так и из других регионов, осуществляется руководителями предприятий.​ ​

Также сегодня принят​ новый пакет ограничительных мер, в дополнение к уже утвержденным Главой республики.