На побывку с вирусом?

Репортер

Жителей республики беспокоит ситуация массового возвращения из Москвы к своим родственникам уроженцев Мордовии. И люди задаются справедливым вопросом  - разрешено ли это в условиях пандемии коронавируса?

 Оперативным штабом в республике дано поручение всем главам муниципальных образований республики собрать информацию о лицах, прибывших на территорию их районов из-за пределов Мордовии. Информация должна включать сведения о регионе убытия, целях приезда в республику и предполагаемых сроках нахождения здесь. Это необходимо​ для принятия мер по​ самоизоляции данных лиц.

 Кроме того, сбор информации обо всех лицах, прибывших в республику как из-за рубежей страны, так и из других регионов, осуществляется руководителями предприятий.​ ​

 Также сегодня принят​ новый пакет ограничительных мер, в дополнение к уже утвержденным Главой республики.

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