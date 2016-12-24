На побывку с вирусом?

Пропавший сотрудник «Мордовцемента» найден мертвым
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Жителей республики беспокоит ситуация массового возвращения из Москвы к своим родственникам уроженцев Мордовии. И люди задаются справедливым вопросом - разрешено ли это в условиях пандемии коронавируса?
Оперативным штабом в республике дано поручение всем главам муниципальных образований республики собрать информацию о лицах, прибывших на территорию их районов из-за пределов Мордовии. Информация должна включать сведения о регионе убытия, целях приезда в республику и предполагаемых сроках нахождения здесь. Это необходимо для принятия мер по самоизоляции данных лиц.
Кроме того, сбор информации обо всех лицах, прибывших в республику как из-за рубежей страны, так и из других регионов, осуществляется руководителями предприятий.
Также сегодня принят новый пакет ограничительных мер, в дополнение к уже утвержденным Главой республики.
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