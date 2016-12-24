«Такого бардака на саранских дорогах еще не было!»

Тема неудовлетворительного состояния городских дорог получила на неделе свое продолжение. Посвященное ей рабочее совещание у Главы Мордовии прошло в весьма представительном составе, с участием премьер-министра РМ Владимира Сушкова, вице-премьера - министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктора Цыганова, начальника ГКУ «Упрдор РМ» Валерия Резепова, мэра Саранска Петра Тултаева и его первого заместителя - директора департамента городского хозяйства Игоря Бутяйкина.





В рамках нацпроекта в столице Мордовии в общей сложности планируется отремонтировать около 70 км автодорог. Причем, в текущем году ремонт намечено выполнить на 22 участках, общей протяженностью 12 км.

На сегодняшний день известно, что победителем электронных аукционов стало ООО «МАПО-Транс». Согласно контрактам, строительный сезон в Саранске завершится 30 сентября. Само собой, на все объекты установлен гарантийный срок (по нацпроекту его продолжительность составляет не менее 6 лет). Если в течение указанного периода в дорожном полотне будут выявлены какие-либо недостатки, подрядная организация устранит их за свой счет.

В список подлежащих ремонту магистралей включены, в частности, улицы Евсевьева (от ул. Ульянова до ул. Транспортная), Большевистская (от Васенко до Промышленного проезда), Гожувская (от ул. Косарева до ул. Т. Бибиной), Попова (от ул. М.Расковой до ул. Комарова), Мордовская (от Первомайской до Невского), Б. Хмельницкого (от ул. Гагарина до ул. Титова), М. Расковой (пр. 50 лет Октября – Фурманова), Щорса (от ул. Филатова до ул. Кошевого), Лазо (от ул. Щорса до ул. Фурманова). А кроме того – участки Лямбирского шоссе, улиц Пуркаева, Севастопольская, Коваленко (второстепенная), Октябрьская в поселке Луховка, Кооперативная и Школьной площади в Николаевке. А еще в перечне объектов фигурируют два перекрестка на Московской и внутриквартальная дорога, соединяющая проспект 60 лет Октября с рынком "Ринг".

Что же касается ремонта 1-й Промышленной улицы, прежде всего, работы коснутся участка от улицы Пролетарская до Лямбирского шоссе.

Кроме того, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт автодороги по проспекту 70 лет Октября от улицы Короленко до улицы Т. Бибиной. Здесь не только будет заменено асфальтобетонное покрытие и бордюры, но и построен заездной карман, установлена остановка общественного транспорта в районе рынка «Заречный». Такая необходимость возникла после запуска автобусного маршрута №27. Планируется, что до середины июня будут завершены предусмотренные законом процедуры, а затем подрядчик приступит к ремонтным работам.

Наконец, в текущем году в рамках нацпроекта планируется установить консольные панели и новые дорожные знаки на перекрестках улиц Полежаева-Ботевградская, Коммунистическая-Пролетарская и Коммунистическая-Ботевградская. Разметка здесь будет особая, термопластиковая.

Таким образом, по итогам 2020 года ожидаемая протяженность городских автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, приблизится к 70 процентам.

Но тут, как говорится, гладко было на бумаге.… На совещании в Доме Республики Владимир Волков охарактеризовал сложившуюся ситуацию как критическую: «Некоторые улицы находятся в таком состоянии, что по ним нельзя и проехать! Такого бардака на саранских дорогах еще не было! И это нужно срочно исправлять».

В качестве одной из первоочередных мер названо создание муниципальной организации, которая занялась бы содержанием дорожной сети и проведением ямочного ремонта. Главе городского округа Саранск Петру Тултаеву поручено в срочном порядке проработать данный вопрос. Под особый контроль взят также вопрос о ремонте улиц Фурманова и Солнечная. В Юго-Западной части Саранска проблема усугубляется еще и необходимостью замены канализационного коллектора. Проектом предусматривается разделить работу на несколько этапов - с таким расчетом, чтобы ремонт дороги начался в 2020г.

В ходе совещания также обсуждались планы дорожных работ в районах республики. Глава республики подчеркнул, что в 2020 году на эти цели будет выделено не менее 4 миллиардов рублей. Отремонтировать предстоит около 160 километров автомагистралей. В приоритете будут находиться те из них, что обозначены в наказах избирателей. «Реализуя масштабную ремонтную программу, нельзя забывать о содержании имеющейся транспортной сети в нормативном состоянии, проведении ямочного ремонта. Это должно предусматриваться уже на стадии тендерных торгов. После нынешней зимы вопрос стоит особенно остро», - резюмировал руководитель региона.