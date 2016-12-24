Производственников призвали подумать о сохранении рынков сбыта

Остановленные производственные линии и санитарный фильтр на входе. Именно таким увидел Глава республики одно из самых успешных промышленных предприятий Мордовии - «Сарансккабель-Оптику». Меры предосторожности по коронавирусу здесь введены нешуточные. Всем людям, входящим на территорию, предлагают обработать руки антисептиком и измерить температуру. Не избежал сей процедуры и региональный лидер Владимир Волков.

Как пояснил генеральный директор Михаил Боксимер, с 28 марта по 5 апреля группа компаний «Оптикэнерго», в структуру которого входит завод, установила для своих работников нерабочие дни. - «Закрыты все производства, за исключением металлургического. «ЭМ-КАТ» работает в сокращенном режиме, чтобы печи не останавливать. Но там трудится только персонал, непосредственно обеспечивающий этот процесс. А вспомогательные службы, офисные работники, бухгалтерия – все находятся дома».

Впрочем, профилактические меры едва ли сильно отразятся на производственных показателях «Мы хорошо начали год, набрали хорошие темпы – около 5-6 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, - сообщил гендиректор. - Есть, конечно, определенная досада. Тем не менее, указание Президента мы выполним, и заказы не сорвем. Средства на выдачу зарплат имеются на счетах. Деньги выплатим точно в срок». «То есть материально ваши сотрудники не пострадают?» - уточнил Владимир Волков. «Нет, они ничего не потеряют, - заверил Михаил Боксимер. - Мы ценим людей, дорожим своим коллективом, а потому будем исполнять обязательства - и в плане зарплаты, и в плане социальных выплат».

Кроме того, по словам руководителя предприятия, перед началом вынужденных каникул людей настоятельно просили не выходить на улицу без особой необходимости, не гулять по городу, воздержаться от посещения общественных территорий: «Мы рекомендовали сотрудникам спокойно выждать это время - хорошенько отдохнуть, выспаться, заняться домашними делами».

«Сейчас важно сохранить имеющиеся рынки сбыта. Надо хорошенько подумать, насколько быстро удастся возобновить производственный процесс, приступить к выполнению заказов», - подчеркнул Владимир Волков.

Следует добавить, что сейчас в республике частично продолжают работать более 30 крупных и средних промышленных предприятий. Среди них - АО «Биохимик», и «МордовАгроМаш», ОАО «Ардатовский светотехнический завод» и «Саранский завод «Резинотехника», ООО «Ксенон», «Рузаевский трикотаж», «Стекольная компания «Развитие», «Саранский светотехнический завод «Лисма», НИИИС имени А. Н. Лодыгина и другие. Все они входят в перечень организаций, осуществляющих непрерывный производственный процесс, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, осуществляющих производство сельхозпродукции, комплектующих для частично открытых предприятий, либо оказывающих им услуги. На рабочих местах при этом должны находиться только сотрудники, непосредственно задействованные в изготовлении продукции или обеспечивающие технологическую и производственную безопасность.

«В Мордовии много организаций, относящихся к жизнеобеспечивающим – их подробный перечень содержится в Указе Президента России, - заявил впоследствии Глава РМ. - Еще раз обращаюсь к владельцам и руководителям предприятий, которые сейчас продолжают работать, с просьбой принять все профилактические меры и четко выполнять санитарно-гигиенические требования».

«Были вопросы от людей, страдающих хроническими заболеваниями, - продолжил он. - От пожилых, которые могут исполнять свои служебные обязанности удаленно, но работодатели вынуждают их выходить в эти дни. Будем разбираться по каждому такому случаю. Наконец, есть вопросы от родителей, которые в эти дни должны быть на работе и не имеют возможности оставить детей дома. Принято решение открыть дежурные группы в тех дошкольных учреждениях, куда уже поступили подобные заявки от родителей. Город и районы должны мониторить потребность в таких группах – ежедневно!»

«Требую от коммунальных служб усилить меры по санитарной обработке помещений. Определитесь с режимом и проводите эту работу без напоминаний! – отметил Владимир Волков. - Отдельно обращаюсь к гражданам, которые на этой неделе не работают. Прошу вас оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу. Сейчас самое время проявить ответственность и разумную осторожность».