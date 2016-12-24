Как сейчас в Мордовии работают учреждения дополнительного образования?

Вопросы от жителей Мордовии о графике работы спортивных, художественных, музыкальных школ поступили в систему «Инцидент менеджмент» из социальных сетей. Отвечаем.

Художественные школы, включающие музыку, изобразительное искусство, хореографию и т.д., сейчас на каникулах. А с 1 апреля при необходимости перейдут на дистанционное обучение.

Также удаленно будет работать и технопарк «Кванториум».

Спортивные школы продолжат работать, но в ограниченном режиме. С 21 марта дети могут посещать занятия только с письменного разрешения родителей. Численность групп не должна превышать 30 человек.

Все спортивные соревнования отменены или перенесены.