Как сейчас в Мордовии работают учреждения дополнительного образования?

Репортер

Вопросы от жителей Мордовии о графике работы спортивных, художественных, музыкальных школ поступили в систему «Инцидент менеджмент» из социальных сетей. Отвечаем.
Художественные школы, включающие музыку, изобразительное искусство, хореографию и т.д., сейчас на каникулах. А с 1 апреля при необходимости перейдут на дистанционное обучение.
Также удаленно будет работать и технопарк «Кванториум».
Спортивные школы продолжат работать, но в ограниченном режиме. С 21 марта дети могут посещать занятия только с письменного разрешения родителей. Численность групп не должна превышать 30 человек.
Все спортивные соревнования отменены или перенесены.

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