Владимир Волков: «Слово Президента страны для нас – закон!»

На запросы СМИ о том, как Мордовия планирует реагировать на обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина к гражданам страны, прозвучавшее 25 марта, руководитель региона Владимир Волков ответил: «Мордовия все поручения Президента России, безусловно, выполнит. Сейчас ведутся расчеты финансовых средств необходимых для этого. Слово Президента для нас – закон!» - подчеркнул Глава Мордовии.

На вопрос, чем руководитель республики планирует заниматься неделю, объявленную нерабочей, в пресс-службе Главы Мордовии пояснили: «Владимир Волков все дни, включая выходные, будет находиться на рабочем месте и заниматься как оперативными вопросами реагирования на ситуацию с коронавирусом, так и плановыми мероприятиями по управлению регионом».