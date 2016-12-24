Владимир Волков: «Слово Президента страны для нас – закон!»

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На запросы СМИ о том, как Мордовия планирует реагировать на обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина к гражданам страны, прозвучавшее 25 марта, руководитель региона Владимир Волков ответил: «Мордовия все поручения Президента России, безусловно, выполнит. Сейчас ведутся расчеты финансовых  средств необходимых для этого. Слово Президента для нас – закон!» - подчеркнул Глава Мордовии.

На вопрос, чем руководитель республики планирует  заниматься неделю, объявленную нерабочей, в пресс-службе Главы Мордовии пояснили: «Владимир Волков все дни, включая выходные, будет находиться на рабочем месте и заниматься  как оперативными вопросами реагирования на ситуацию с коронавирусом, так и плановыми мероприятиями по управлению регионом».

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