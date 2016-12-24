Сергей Глушко: «Я умею делиться позитивной энергией»

Сергей Глушко, известный многим как стриптизер и бодибилдер Тарзан, отмечает важную дату: ему исполнилось 50 лет! Сергей снимается в кино и играет в театре, с супругой Наташей Королевой, с которой они вместе уже почти 20 лет, несколько раз устраивали совместные зрелищные музыкально-танцевальные шоу, а скоро, возможно, к ним присоединится их сын Архип, которому совсем недавно исполнилось 18 - его тоже манит творческая стезя.

Возраст - вещь относительная

- Сергей, вы сами ощущаете этот возраст, верите, что вам реально «полтинник»?

- Нет, не ощущаю и не верю. У меня сформировалась на этот счет определенная философия. У меня рациональный мозг - я инженер по образованию и стараюсь ко всему подходить с точки зрения логики. Но есть вещи, которые нам недоступны, и их очень много - и это время в том числе. Возраст - это определенная условность, цифра в паспорте. Но человек не обязан под эту цифру себя как-то подгонять. Хотя многие пытаются именно это делать: считают свои годы и думают, как в каком возрасте надо себя вести, что носить и что чувствовать в связи с определенной цифрой. Я лично считаю, что не надо обращать на это внимания - на эти цифры в паспорте и на людей, которые туда каждый день заглядывают и потом половину дня проводят в депрессии. Нет, можно так, конечно, делать - но зачем? Это во времена Пушкина человек, которому 40 лет, уже считался пожилым, в 60 это уже был глубокий старик, а сейчас про тех, кому 60 лет, уже нельзя даже сказать: пожилой человек. Продвинулась медицина, изменился образ жизни - и старость отодвинулась на десятки лет. Не надо бояться возраста - надо в любом возрасте наслаждаться жизнью в той мере, в какой она тебе это позволяет.

- Что вы имеете в виду, когда говорите: наслаждаться жизнью?

- В первую очередь - любимое дело. Я считаю, это самое главное - чтобы у человека было любимое дело. Чтобы он мог заниматься самореализацией. Каждый должен получать от этого удовольствие, смысл твоей работы должен заключаться в том, чтобы ты был полезен, нужен людям, обществу. Ты что-то берешь у этой жизни - и должен что-то отдавать взамен, должен что-то давать окружающим. Лично я абсолютно четко понимаю, что я сейчас даю людям. Дело не в стриптизе, не в танцах, а в том, что я умею делиться позитивной энергией. Этого всегда не хватает в нашей жизни, это всегда в цене.

Кстати, надо возраст мерить возможностями мозга. Мне понравилась мысль одного автора, его зовут Андрей Шлапак, его книга «Механические куклы» - гениальное произведение, рекомендую всем. Так вот, один из героев этого произведения говорит: «Возраст дается человеку для того, чтобы он становился лучше, а не для того, чтобы он старел». Мне очень понравилась эта мысль!

В спорте с первого класса

- Вы много времени проводите в спортивном зале?

- Если я по какой-то причине не имею возможности сходить в спортивный зал - я себя нехорошо чувствую. Таков мой образ жизни. Так было всегда, и это не связано с тем, что я танцую в стриптизе. Если бы я был, например, бухгалтером, то занимался бы точно так же. А началось с того, что в первом классе я сам пошел и записался в спортивную секцию - никто меня на заставлял…

- У вас был какой-то пример для подражания?

- Был в моей юности фильм «Фанат», где играл Алексей Серебряков. Его герой упорно занимался карате. И я был вот таким же фанатом спорта, и по сей день остаюсь таким, каким был его герой. Но здесь нельзя сказать, что я ему подражал, - просто я по природе, по складу характера такой же, это данность.

Внимание - вниманию!

- Вы уже, наверное, знаете ответ на самый трудный для мужчин вопрос: чего хотят женщины?

- Того, чего хотят все люди. Я бы так не делил: на женщин и мужчин. Внимания. Его хотят все. Все просто на самом деле.

- Вы с Наташей уже много лет вместе. Наверное, уже много веселых и не совсем правдивых историй про себя читали?

- Да, многие журналисты про меня пишут только в контексте каких-то придуманных историй: про меня или про моих многочисленных любовниц. (Смеется.) Периодически «разводят» с Наташей - пару раз в год, причем без нашего ведома.

- Как на это реагируете?

- Уже практически никак не реагируем - не обращаем внимания. Ну или смеемся. А когда долго никто про нас ничего подобного не пишет, то мы начинаем беспокоиться: «Что-то странное творится: про нас, наверное, забыли!» (Смеется.)

Любимые роли

- Есть сейчас интересные предложения в кино?

- Интересного предлагают мало, но я не в претензии. Вообще я человек, в выборе ролей довольно разборчивый. Я же много играю в театре, мне это дает такую внутреннюю компенсацию, которую ни с чем не сравнить. В то же время я открыт для интересных предложений - и для театральных, и для прочих. Но - интересных. К счастью, я имею возможность не на все соглашаться. Я же не являюсь штатным служителем репертуарного театра и могу не играть все подряд - имею право выбирать, как свободный человек.

- Многие актеры говорят, что театр для них гораздо важнее, чем кино. Вы с этим согласны?

- Конечно. Единственное - надо понять: важнее для чего? Если для кошелька - то, конечно, это кино. А если для души - то, безусловно, театр.

Семейное трио

- На днях ваш сын Архип опубликовал пост в Инстаграме: он стал творческим человеком, пошел по стопам родителей, записывает песни…

- Да. Было бы удивительно, если бы он выбрал что-то другое. Он, как вся молодежь, блогерствует понемногу и еще поет: занимается вокалом, выпускает клипы. Причем делает это все достаточно самостоятельно.

- Профессионально помогаете ему? Что-то подсказать, например, можете?

- Мама, конечно же, помогает. У нее все-таки для этого есть возможности именно с профессиональной певческой точки зрения. Я пока наблюдаю со стороны, что из этого выйдет. Не пресекаю и не потворствую. Мы много с сыном общаемся, много времени проводим вместе, и понимаю, что в его юной голове роятся очень интересные мысли. И мне приятно, что он думает не только о том, где и с кем ему потусоваться. Ему интересно свое развитие. Он себя пробует, ищет. Это важно.

- Допускаете, что когда-нибудь вы втроем выйдете на сцену? Такое семейное трио…

- Почему нет? Вполне может быть. Время покажет...