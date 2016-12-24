Елена Летучая: «Моя миссия - это работа для людей»

Ревизор - работа не для слабонервных и мягкотелых: тут нужны и смелость, и воля, и решительность, и жесткость. И у Елены Летучей все это есть - не зря же она так прославилась с передачей «Ревизорро», за которую получила две высшие телевизионные награды - премии ТЭФИ - и бесчисленное множество престижных премий от популярных журналов. А сейчас у Елены - «Летучий надзор».

- После «Ревизорро» у вас теперь выходит программа на другом телеканале - «Летучий надзор». На этот раз «под прицелом» - недоброкачественные сервисы, производители продуктов и товаров, которыми мы пользуемся ежедневно. Как возник этот проект?

- Я всегда видела, что моя миссия - это работа для людей. Поэтому, когда я ушла из «Ревизорро», то нашла для себя несколько форматов, которые хотела бы освоить в телепространстве. Я хотела остаться в нише проверяющего: мне бы хотелось проверять и выводить на чистую воду недобросовестных производителей - не только отели и рестораны, но и магазины. Почему я это делаю? Потому что меня саму интересует качество продуктов. Почему у нас не делают глубокие исследования? Обычный человек не может себе их позволить. Если какой-то один продукт вы проверяете по каким-нибудь пяти пунктам, то это может стоит от 300 тысяч рублей. Мой муж подсказал, что такой проект можно запустить в интернет-пространстве. Изначально планировалось, что это будет передача на 10-15 минут, но все переросло в целое журналистское расследование: хронометраж у нас был больше часа. Потом этот проект купил телеканал «Че!», и он сейчас выходит там.

Муж мой говорит: «Теперь ты и за холодильник взялась - так нам скоро есть нечего будет!» Это не просто шоу - это шоу, приносящее реальную пользу! У нас есть бренды, которым не нравится то, что мы говорим, но есть и те, которые иначе реагируют. Один бренд посмотрел - и написал нам. Запросили у нас лабораторные исследования, мы им выслали, они стали разбираться с ситуацией. Для меня важна не только связь со зрителями, но и вот такие моменты, которые реально меняют жизнь к лучшему.

- Поделитесь с нами какими-то уловками и секретами, которые массово применяют производители и магазины?

- Мы сняли несколько программ о маркетинговых уловках, о которых вы, придя в магазин, даже не подозреваете. На пачке может быть написано большими красными буквами: «ГОСТ», а сам продукт с реальным ГОСТом даже близко не лежал - это просто маркетинговая уловка. А еще может быть так: вы берете консервы «Тунец в собственном соку». «О, сделаю я салатик!» - и кладете в свою корзину. Но если вы посмотрите состав, то там может быть написано: рыба, оливковое масло, соль, перец. То есть там не написано, что это тунец. Это тоже маркетинговая уловка, и таких может быть миллиард. Если вы видите белую коробку, и на ней написано «био», «эко» и так далее - это тоже маркетинговая уловка. Дело в том, что у нас никак не регламентируются надписи на продуктах. Каждый производитель на данный момент может написать на упаковке что угодно, потом продавать все это в каком-нибудь крутом магазине и еще сделать наценку в пять раз. Покупатель сам должен разбираться во всех этих тонкостях.

- Не могу вам не задать вопрос, который сейчас волнует абсолютно всех в мире: про коронавирус. Вам пришлось как-то подстраиваться под сложившуюся ситуацию?

- Хочешь ты или не хочешь - нам пришлось изменять свой график. Отменилось несколько поездок. Закрыли целые страны… И мы, конечно, не можем не обращать внимания на эту тему. Признаюсь честно: я домработнице сказала, чтобы она закупила некоторые продукты - то, что долго хранится. Друзья из Италии сказали, что у них все скуплено: крупы, консервы, макароны - все то, на чем можно долго прожить. Потому что, когда вся семья садится на карантин, никому нельзя выходить на улицу. Я, конечно, не хочу, чтобы эта тема развивалась - но, как мы видим, эпидемия летит по планете...

- У вас у самой небольшая паника есть?

- Я вообще не паникующий человек. Если ты не можешь чем-то помочь, если ты не можешь лично решить эту ситуацию - то расслабься и получай удовольствие!

- Елена, на телеканале «СТС» у вас выходит новое шоу «Детки-предки», где вы ведущая. Как-то непривычно видеть вас в совершенно новом образе…

- Это шоу, о котором я мечтала много лет! Хотела попробовать что-то подобное еще со времен, когда работала в «Ревизорро». Но, к сожалению, тогда видели во мне только строгую девушку-инспектора, которая любит что-то проверять. Мне же, поскольку я человек профессии, всегда хотелось попробовать для себя новый формат. Я всегда хотела вести игровое семейное шоу. Хочу сказать, что многие люди - как в коконе: они вживаются в один образ - и там им удобно и хорошо, и они не хотят и не будут меняться. Меня, наверное, долго еще будут ассоциировать с «Ревизорро», но это для меня не проблема - мне, наоборот, нравится, что тот образ закрепился в сознании людей. Но уверяю, что в новом шоу я совсем другая - у меня даже наряды другие.

- Кстати, о нарядах. Я уже видела кадры из программы. Немного непривычно видеть вас совсем… другой. И дело не только в стиле одежды.

- Да, ко мне привыкли как к очень строгой: в «Ревизорро» из меня «вырезали» всю мою человечность. А здесь - нет: я веселилась, обнималась... И была так рада за людей, которые выигрывали конкурсы! Мне было легко переодеться. Вы же не видите меня в жизни, а в ней я вполне могу носить и балахонистые вещи. Главное - чтобы я чувствовала, что мне комфортно. Даже когда Саша Рогов (он был стилистом проекта - прим. авт.) мне принес желтое плюшевое платье - я его примерила и сказала: «Да!» Все сошлось. Я никогда не была куклой - я всегда делаю так, как хочу.

- Что для вас самое важное в новом проекте?

- Для меня важно, чтобы шоу приносило пользу. Все семьи, которые у нас участвовали, стали внутренне ближе. Они раньше не задумывались о том, как мы бываем далеки от детей, а они - от нас. Говорили нам: «Действительно, надо пересмотреть советские фильмы!» или: «Надо послушать с детьми их любимую музыку!» Это очень важно! «Детки-предки» - это семейное шоу, которое сближает поколения. Не просто развлечение - в нем есть мысль, ядро. И я этим горжусь.

- Вы, кстати, к кому ближе: к деткам или к предкам?

- Когда я читала вопросы для участников, то все время себя ловила на мысли: сложно ли мне было бы на них ответить? И понимала, что я все-таки ближе к предкам. Потому что, когда начинали показывать отрывки из советских фильмов, включать музыку каких-то исполнителей, которых мы слушали раньше, то мне были ближе предки. И, конечно же, я знаю, что Владимир Ульянов был на октябрятском значке с волнистыми волосами, а не лысым (таким был один из вариантов ответов - прим. авт.). Потому что у меня у самой был такой значок, а вот дети про это как раз не знали… Что касается современной молодежной музыки - то тут мне было сложно. Ребята из команды мне не дадут соврать, что когда были карточки с названиями групп, то я просила их писать мне расшифровку досконально: я даже не знала, как они правильно читаются и как выглядят их солисты. Узнала также о каких-то модных блогерах... Меня восхитил еще вопрос: «Какое видео набрало шесть миллиардов просмотров?» Я не знала, что это за видео - а разговор шел о «Despacito» в исполнении Луиса Фонси. То есть мы снимаем программу - и еще и сами обучаемся и узнаем что-то новое для себя от наших редакторов...