«МОРДОВИЯ» ПРОДОЛЖАЕТ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

Футбольный сезон в России приостановлен. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией исполком РФС обязал все лиги взять вынужденную паузу. Подобные постановления относительно проведения спортивных соревнований были приняты и в большинстве регионов нашей страны. Насколько все это затянется, пока неизвестно. В сложившейся ситуации многие клубы, включая «Мордовию», продолжают тренироваться. Ведь совершенно понятно, что прекращать этот процесс нельзя - к моменту возобновления необходимо подойти в хорошей физической форме.

Для того, чтобы хоть как-то поддержать игровые кондиции, в минувшее воскресенье подопечные Олега Василенко встречались в «междусобойчике» с молодежной командой, которой продолжает заниматься 36-летний местный специалист Василий Дмитренко. В первом тайме за молодежку сыграли фактически все те, кто находился на кипрском сборе с главной командой, а последний рубеж защищал основной голкипер «красно-бело-синих» Денис Шебанов. Как итог - боевая ничья 1:1 по итогам первых 45 минут. Причем молодняк открыл счет в этом дружеском поединке, и только под занавес первой половины ведущим игрокам удалось сквитать этот мяч.

После перерыва в белой форме дублеров на изумрудный газон Футбольно-легкоатлетического манежа вышли играть преимущественно игроки 2002 и 2003 годов рождения. Перспективные ребята, но пока еще с незначительным опытом взрослого футбола. И вполне естественно, что расклад сил на поле поменялся. Рост результату задал хет-трик Антона Орлова (самым красивым из трех голов вышел точный «выстрел» со штрафного удара), а затем забивали как опытные мастера, так и недавние лидеры молодежки, приобретшие за короткий отрезок времени статус твердых игроков основы.

Уверенности в том, что перенесенными в календаре останутся только 4 матча, пока нет никакой. УЕФА отменил даже европейский чемпионат, который теперь впервые пройдет в нечетный год. Удручающие новости из Италии только усиливают общую неразбериху. Между тем набирает поддержку вариант с досрочным завершением сезона, без обмена вылетевшими командами между дивизионами и планами на новый чемпионат (со стартом в конце мая либо начале июня).

ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - «МОРДОВИЯ-м» Саранск - 7:2

Голы: 0:1 - Владислав Абрамов (18), 1:1, 2:1, 3:1 - Антон Орлов (41, 54, 55), 3:2 - Дмитрий Купцов (61), 4:2 - Рустем Мухаметшин (63), 5:2 - Николай Бояркин (70), 6:2 - Александр Ермаков (77), 7:2 - Денис Соболев (84).

ФК «Мордовия»: Чекашкин (Шебанов, 46), Калиханов, Навлётов, Сарычев, Стрелов, Федак, Соболев, Бояркин, Орлов, Руст. Мухаметшин (к), Ермаков.

«Мордовия-м»: Шебанов (к) (Баулин, 46), Кузин, Юдин (Шафеев, 70), Мухин (Иркаев, 46), Поветкин, Шаталин (Б. Юсупов, 70), Гололобов (Курбатов, 70), Макаров (Меликян, 46), Абрамов (Бухаров, 70), Д. Афанасьев (Поляков, 46), Купцов (Каргин, 75).

Судьи: Мухин, Перегудин, Васинькин (все - Саранск).

22 марта. Саранск. Футбольно-легкоатлетический манеж.

(Перед началом матча его участники почтили минутой молчания память Сергея Анатольевича Зотова.)