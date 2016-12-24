ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ СЕРДЦЕ СЕРГЕЯ ЗОТОВА

Так рано уходят лучшие. Те, кто уходить не должен. С каждой новой потерей все труднее в нее поверить, подобрать слова, чтобы выразить всю боль утраты. 21 марта от нас ушел Сергей Зотов. Ушел мгновенно. Остановилось сердце. Большое сердце. Сердце человека, который оставил после себя только добрую память. Таких людей действительно очень мало. Таких единицы.

Серега был уникален. В своей открытости, простоте, добродушии. В желании помогать. Надежный. Неподдельный. Настоящий. Каждый, кому доводилось с ним хоть немножечко общаться, подтвердит: от него исходила какая-то особенная, притягивающая энергетика.

Его знали и уважали многие. Большие начальники - за умение решать самые трудные, казавшиеся неподъемными вопросы. Обычные люди - за неуклонное стремление приходить на выручку... Бывало, просто встретишь Сергея, перебросишься парой-тройкой фраз. Как со всеми. Ни больше ни меньше. А он уже уловил, что ты чем-то обеспокоен, и готов помочь и подсказать. Ненавязчиво, умело, по-свойски. Хотя ты его вроде бы ни о чем подобном и не просил. И вот, буквально минуту назад ты еще ломал голову над тем, как поступить, а сейчас уже точно знаешь, что делать дальше. Дать дельный совет, найти выход из ситуации, направить к нужным людям, чьей поддержкой можно заручиться. Все это про него. И на все это невозможно было не отвечать взаимностью.

Сергей Анатольевич никогда не занимал высоких должностей. При этом зарекомендовал себя как талантливейший организатор. Грамотный, начитанный, предприимчивый. Мудрый и справедливый. Он выполнял огромный объем черновой (далеко не всегда заметной со стороны) работы. Зачастую брался за то, что другие взваливать на себя не решались. И доводил до ума. Свойственными только ему методами. И все это было именно неподдельно. Без лжи, без двуличия - что в наши дни, увы, не редкость. Фальшивость он презирал.

Продуктивное руководство структурным подразделением спортивной школы РСТЦ «Старт» - далеко не единственное направление, на котором Сергей Зотов с успехом себя проявил. За его плечами осталось огромное множество турниров и соревнований - республиканского, всероссийского, международного значения. Каждое такое мероприятие, каждый форум, каждая встреча требовали основательной и многоэтапной подготовки. От Сабантуя до фестиваля «Шумбрат, Финно-Угрия!» (с участием высшего руководства трех стран), от простой футбольной тренировки до Кубка ПФЛ «Надежда», матчей Премьер-лиги и ЧМ-2018. Везде, на каждом участке, этот человек скромно и честно выполнял свою работу и старался, прежде всего, быть полезным, а не гнаться за бонусами и привилегиями.

На поминальном обеде первый заместитель министра спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия Вячеслав Учайкин верно отметил, что Сергея сложно было застать в статичном положении. «Он никогда не сидел на месте. В делах, заботах и устремлениях пробегал за день десятки километров. На протяжении 15 лет, с самого первого дня своей работы, притягивал к себе словно магнитом. Не стеснялся спрашивать и прямо обозначал проблемы. Был настоящим профессионалом своего дела и активно делился накопленным опытом с молодыми коллегами», - подчеркнул Вячеслав Федорович. И добавил: «Для меня он был младшим братом». Братом и верным другом Сергей Зотов был для многих из нас.

Наше с ним знакомство состоялось в январе 2006 года. За несколько месяцев до этого он только-только пришел на «Старт», вернувшись в родной город из Москвы. Будучи старшим инструктором, Сергей, что называется, по доброй воле, где-то даже в нагрузку, выполнял функции пресс-секретаря. Зима тогда выдалась запредельно холодной. Но, несмотря на низкую, явно нефутбольную температуру, «Мордовия» все-таки прибыла на стадион «Старт», чтобы провести там то ли контрольный, то ли двусторонний матч. Наблюдать за происходящим на открытом воздухе было крайне некомфортно. Мороз был настолько крепким, что не спасали ни пуховые куртки, ни теплые сапоги. Собственно, и футболисты тот матч так толком и не доиграли. И мы с коллегой по спортивному перу Евгением Наумовым почти пожалели, что пришли. Но тут откуда-то появился Зотов. Вежливо пригласил в теплое помещение и угостил горячим чаем. Женька на обратной дороге не переставал удивляться, насколько приятной и интересной получилась наша беседа, учитывая, что многочисленные предшественники Сергея в работе со СМИ подобным радушием совсем не отличались, да и менялись постоянно, словно в калейдоскопе.

Вежливость и воспитанность - качества, без которых невозможно представить Сергея. Поначалу было даже как-то неловко слышать от него обращение преимущественно по отчеству. Но затем это стало настолько привычно, что, при всей нашей многолетней дружбе, в ответ хотелось приветствовать его исключительно Анатольевичем. И крепко жать руку. Дружить он умел… Да что там, сам стадион «Старт» ассоциировался в подсознании, прежде всего, с Серегой. Ему звонили и обращались по любому поводу. Потому что знали и были твердо уверены - без внимания не оставит.

Мы виделись в прошлую среду. Сергей Зотов всегда любил помогать своему однокурснику, а ныне директору МЦПЮФП «Мордовия» Сергею Савочкину, с которым они вместе учились в пединституте. Сергей Анатольевич многократно и с большим удовольствием брал на себя роль ведущего на торжественных награждениях юных футболистов. Вот и на этот раз, на очередном детском турнире в Футбольно-легкоатлетическом манеже, он вел такую церемонию. Объявлял в микрофон имена и фамилии лучших игроков, вызывал команды на вручение медалей и кубков. Читал детям стихи о спорте, напутствуя таким прелестным образом на новые победы и свершения. Читал от души, от сердца. Это чувствовалось. В каждом слове. Я делал фотографии, и на следующий день Серега поблагодарил за это, оставив комментарий «Спасибо, друг!» под фоторепортажем в паблике «Футбол Мордовии». Он и в эту трагическую субботу делился позитивными постами в «Фейсбуке», отмечал лайками публикации друзей. Беды ничто не предвещало...

Серега был любящим мужем и заботливым отцом. Не забыть, как он сиял от счастья, когда супруга Светлана подарила ему дочку Полину. Он очень любил свою работу, но каждый вечер спешил в семью.

Ему было всего 43 года… Неимоверно трудно писать эти строки. До сих пор не верится, что Сергея больше нет с нами. Прощай, дружище... Царствие тебе небесное. В наших сердцах ты останешься навсегда. Примером порядочности, человечности, трудолюбия.

Еженедельник «Вечерний Саранск», футбольный клуб «Мордовия», Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия» и Федерация футбола РМ глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти Сергея Зотова. От лица всей спортивной общественности выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Сергея Анатольевича.