В Саранске стартовала традиционная акция «Чистый город»

«За гранью цинизма»
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
О начале общегородской акции «Чистый город» объявил в понедельник мэр Петр Тултаев.
«Мероприятие ежегодное, традиционное, - пояснил он. - Цель одна - навести чистоту после зимы. От проведения субботников на свежем воздухе не откажемся! Будем убирать городские улицы. Разумеется, соблюдая все меры профилактики».
Первый субботник пройдет уже 28 марта. Помимо чиновников из горадминистрации в нем примут участие сотрудники муниципальных предприятий и казенных учреждений.
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
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