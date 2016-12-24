А руки я вам не подам!

У Захарченко нашли новые миллиардные взятки
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии № 5 наказание за коррупцию с миллиардным размахом, получил новую порцию...
Соблюдение профилактических мер в учреждениях и на подведомственных предприятиях стало основной темой оперативного совещания, прошедшего в понедельник в администрации г.о. Саранск.
«В республике уже действует оперативный штаб, который возглавляет Глава РМ. Сформирован перечень рекомендаций, обязательных для исполнения. Ситуация находится под контролем», - подчеркнул руководитель республиканской столицы. Петр Тултаев известил и о новых мерах по профилактике инфекции: «С сегодняшнего дня вводим мораторий на рукопожатия! Это касается каждого, кто чувствует ответственность за себя и своих близких. О здоровье надо думать в первую очередь и о том, как избежать заражения!».
«Если кто-то купил путевки за границу, отказывайтесь от них, воздержитесь от поездок», - настоятельно рекомендовал подчиненным градоначальник. Сказанное относится, прежде всего, к родителям, собиравшимся отправить своих детей на отдых за рубеж. Ведь такими действиями они подвергают серьезной опасности жизнь ребятишек. «Выезд за пределы Российской Федерации - только по острой необходимости!» - отметил мэр.
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии № 5 наказание за коррупцию с миллиардным размахом, получил новую порцию...
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