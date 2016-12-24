В детских садах действует «утренний фильтр»

В детских садах Саранска в обязательном порядке вводится «утренний фильтр».

Детей с признаками ОРВИ в учреждениях оставлять нельзя. Даже если там стоят бактерицидные облучатели, а все помещения регулярно проветриваются. «Несмотря на каникулы, в школах тоже проводится комплекс мероприятий по дезинфекции, - доложила директор Департамента по социальной политике Администрации Саранска Жанна Пичугина. - Родителям даны разъяснения, что в каникулярный период не следует вывозить детей за пределы региона». Она напомнила, что в Мордовии действует «горячая линия» 8-800-100-46-60 по профилактике коронавируса. С подобными вопросами можно также обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43.