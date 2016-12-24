В детских садах действует «утренний фильтр»

Снюсы детям - не конфетки!
В Мордовии установлен запрет на продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и вовлечение детей в процесс...
В детских садах Саранска в обязательном порядке вводится «утренний фильтр».
Детей с признаками ОРВИ в учреждениях оставлять нельзя. Даже если там стоят бактерицидные облучатели, а все помещения регулярно проветриваются. «Несмотря на каникулы, в школах тоже проводится комплекс мероприятий по дезинфекции, - доложила директор Департамента по социальной политике Администрации Саранска Жанна Пичугина. - Родителям даны разъяснения, что в каникулярный период не следует вывозить детей за пределы региона». Она напомнила, что в Мордовии действует «горячая линия» 8-800-100-46-60 по профилактике коронавируса. С подобными вопросами можно также обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43.
В Мордовии установлен запрет на продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и вовлечение детей в процесс...
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
Чиновников обязали дойти до каждого ветерана Великой Отечественной
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии № 5 наказание за коррупцию с миллиардным размахом, получил новую порцию...
Глава РМ Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному Собранию и всем жителям республики. Прошедший 2019 год был...
Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей Следственный комитет России продолжает...
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
Тот день он будет вспоминать 13 лет. Все долгие 13 лет, что отделяют сегодняшнего краснослободского пенсионера Юрия Белякова от заместителя...
Экс-банкир отправится на зону за особо крупную растрату
Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию