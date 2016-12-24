Адвокат ответит за наркотики

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Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина принадлежит к известной семье правоохранителей - ее отец, судья в отставке, долгое время трудился в Октябрьском районном суде города, а брат является сотрудником следственных органов. Примечательно, что Екатерина Илькаева в своё время представляла в суде интересы обвиняемой в наркоторговле Виктории Трошенковой. Тот процесс был громким, две семейные пары ворочали целыми килограммами синтетики и попались с крупной партией. А сейчас Екатерине Илькаевой самой придется явиться в суд в качестве обвиняемой по наркотической статье. Компанию ей составит приятель Максим Лобанов, проходящий по делу как пособник.
По версии следствия, адвокат заказала дозу спайса по интернету. Заказ быстро обработали и сообщили покупателю место, где он может забрать наркотик. Правда, путь до зелья предстоял не близкий - тайник был расположен в Пензенской области. В одиночку отправиться к закладке женщина не решилась и взяла в качестве сопровождающего своего знакомого Максима Лобанова. Вояж оказался успешным, и с наркотиком парочка вернулась в Саранск.
Оперативникам МВД по РМ поступила информация, что адвокат Екатерина Илькаева может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. В ночь с 22 на 23 мая полицейские остановили женщину около ее дома по улице Миронова и досмотрели. В сумочке у нее был обнаружен сверток с синтетическим веществом. Сотрудники полиции предложили Илькаевой проехать с ними в наркологический диспансер и пройти освидетельствование. Анализы показали наличие в организме женщины наркотических средств. Позднее эксперты заявили, что изъятая субстанция является наркотиком, более известным как «соль». Вес изъятого зелья составил 1,1 грамма, что является крупным размером. Для курения дурмана в сумочке дамы также находилась специальная трубка.
Поскольку адвокат является специальным субъектом, то уголовное дело в отношении Екатерины Илькаевой пришлось возбуждать лично руководителю Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия. Дело было возбуждено по статье «Незаконный оборот наркотических средств, совершенный в крупном размере». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Сразу после задержания Екатерина Илькаева воспользовалась своим конституционным правом и не стала давать показания. Почти год она провела под домашним арестом, прервать который ей придется в связи с рассмотрением в суде уголовного дела.
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