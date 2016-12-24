Горожанин обезвредил налетчика

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Октябрьский суд заключил под стражу жителя Саранска Виктора Жигунова.
Мужчина подкараулил женщину-почтальона, разносившую старикам пенсии, и попытался вырвать у нее сумку с деньгами. Дерзкое преступление произошло 16 марта около 10 утра в подъезде одного из домов по проспекту 70 лет Октября. Налетчик ударил ножом почтальона в спину и попытался забрать у нее сумку, в которой находились 300 тысяч рублей. Женщина стала кричать, на шум из квартиры выбежал мужчина и скрутил разбойника. Вот что рассказал о случившемся смелый горожанин.
«В подъезде я услышал крик о помощи, женщина сказала, что на нее напал мужчина, я побежал за ним и задержал его. Мужчина был с холодным оружием, но я схватил его за куртку около выхода из подъезда и скрутил».
- С какой целью вы напали на женщину? - интересуются у задержанного.
- Хотел забрать деньги, - ответствует налетчик.
- Вы знали, что у нее с собой есть деньги?
- Да, знал.
- Что сподвигло вас на совершение преступления?
- Безысходность, долги, ни жилья, ни работы, ничего.
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