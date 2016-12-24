Горожанин обезвредил налетчика

Репортер

Октябрьский суд заключил под стражу жителя Саранска Виктора Жигунова.

Мужчина подкараулил женщину-почтальона, разносившую старикам пенсии, и попытался вырвать у нее сумку с деньгами. Дерзкое преступление произошло 16 марта около 10 утра в подъезде одного из домов по проспекту 70 лет Октября. Налетчик ударил ножом почтальона в спину и попытался забрать у нее сумку, в которой находились 300 тысяч рублей. Женщина стала кричать, на шум из квартиры выбежал мужчина и скрутил разбойника. Вот что рассказал о случившемся смелый горожанин.

«В подъезде я услышал крик о помощи, женщина сказала, что на нее напал мужчина, я побежал за ним и задержал его. Мужчина был с холодным оружием, но я схватил его за куртку около выхода из подъезда и скрутил».

- С какой целью вы напали на женщину? - интересуются у задержанного.
- Хотел забрать деньги, - ответствует налетчик.
- Вы знали, что у нее с собой есть деньги?  
- Да, знал.
- Что сподвигло вас на совершение преступления?  
- Безысходность, долги, ни жилья, ни работы, ничего.

Сейчас в отношении 47-летнего жителя Саранска возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Надо работать!

Глава РМ Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному Собранию и всем жителям республики. Прошедший 2019 год был...
Бывшему министру продлили арест

В Ленинском суде Саранска в понедельник продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию...
Верните память

Тот день он будет вспоминать 13 лет. Все долгие 13 лет, что отделяют сегодняшнего краснослободского пенсионера Юрия Белякова от заместителя...
«ЛЮБИМЫЙ» ТИРАН

Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною...

Конкурс красоты

№8  Карина

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу