«Гранатометчик»

19 марта в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в центре Саранска сотрудниками Управления уголовного розыска МВД РМ был остановлен молодой человек.

При досмотре у него нашли предмет, похожий на гранату. Некоторые региональные СМИ поспешили сообщить, что мужчина бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. МВД по РМ в этой связи сделало официальное сообщение, что эта информация не соответствует действительности: «Изъятый предмет является дезактивированным корпусом боевой гранаты РГД-33 со следами коррозии и опасности не представляет».