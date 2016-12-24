«Гранатометчик»

Репортер

19 марта в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в центре Саранска сотрудниками Управления уголовного розыска МВД РМ был остановлен молодой человек.

При досмотре у него нашли предмет, похожий на гранату. Некоторые региональные СМИ поспешили сообщить, что мужчина бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. МВД по РМ в этой связи сделало официальное сообщение, что  эта информация не соответствует действительности: «Изъятый предмет является дезактивированным корпусом боевой гранаты РГД-33 со следами коррозии и опасности не представляет».

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