«Гранатометчик»

У Захарченко нашли новые миллиардные взятки
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии № 5 наказание за коррупцию с миллиардным размахом, получил новую порцию...
19 марта в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в центре Саранска сотрудниками Управления уголовного розыска МВД РМ был остановлен молодой человек.
При досмотре у него нашли предмет, похожий на гранату. Некоторые региональные СМИ поспешили сообщить, что мужчина бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. МВД по РМ в этой связи сделало официальное сообщение, что эта информация не соответствует действительности: «Изъятый предмет является дезактивированным корпусом боевой гранаты РГД-33 со следами коррозии и опасности не представляет».
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии № 5 наказание за коррупцию с миллиардным размахом, получил новую порцию...
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
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Следствие сфокусировалось на бывшем министре
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Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною...
Прошедшая праздничная неделя ознаменовалась в Мордовии несколькими трагическими транспортными происшествиями, унесшими жизни людей порой при...
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Нежданно-негаданно в Саранске разгорелся конфликт между сторонниками общественных пространств, предложенных для благоустройства в 2021 году.