Брат случайно ранил сестренку ножом

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19 марта полицейским Ичалковского района поступило сообщение из больницы.
В медицинское учреждение с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, с ранением правого легкого была доставлена 8-летняя девочка.
В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что около четырех часов вечера девочка находилась в своем доме вместе со своим 10-летним братом. Во время игры мальчик бросил в сторону сестры коробку с керамическим ножом, лезвие которого ударило в грудь малышки. Брат сразу же позвонил родителям и рассказал о страшном происшествии, пострадавшая была госпитализирована.
По факту травмирующего инцидента инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка. При этом отмечается, что семья является благополучной, на учете в ПДН не состоит. В свою очередь, медики заявляют, что здоровью маленькой пациентки сейчас ничего не угрожает.
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