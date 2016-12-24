Брат случайно ранил сестренку ножом

Репортер

19 марта полицейским Ичалковского района поступило сообщение из больницы.

В медицинское учреждение с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, с ранением правого легкого была доставлена 8-летняя девочка.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что около четырех часов вечера девочка находилась в своем доме вместе со своим 10-летним братом. Во время игры мальчик бросил в сторону сестры коробку с керамическим ножом, лезвие которого ударило в грудь малышки. Брат сразу же позвонил родителям и рассказал о страшном происшествии, пострадавшая была госпитализирована.

По факту травмирующего инцидента инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка. При этом отмечается, что семья является благополучной, на учете в ПДН не состоит. В свою очередь, медики заявляют, что здоровью маленькой пациентки сейчас ничего не угрожает.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Верните память

Тот день он будет вспоминать 13 лет. Все долгие 13 лет, что отделяют сегодняшнего краснослободского пенсионера Юрия Белякова от заместителя...
«Наварились»

Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию

Снюсы детям - не конфетки!

В Мордовии установлен запрет на продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и вовлечение детей в процесс...
«Лисма» меняет ориентацию

Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
«За гранью цинизма»

Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
Азартный доход

Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей Следственный комитет России продолжает...

Конкурс красоты

№8  Карина

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу