29-летний житель Саранска сгорел в машине

Чушкин «присел», Косаев «вышел»
Следствие сфокусировалось на бывшем министре
17 марта в полицию поступило сообщение, что в поле вблизи села Садовский Ромодановского района обнаружен сгоревший автомобиль ВАЗ-21102, в салоне которого находилось тело погибшего мужчины.
Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Как было установлено в ходе осмотра, погибший находился на заднем пассажирском сиденье сильно поврежденной огнем машины. Его личность установить не представлялось возможным. СК по РМ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Позднее появилась информация, что в сгоревшей «десятке» мог находиться 29-летний житель Саранска Сергей Панов, которому принадлежал автомобиль. Мужчина накануне не вернулся домой, а тело в машине обгорело так сильно, что для опознания потребуется проведение генетической экспертизы.
Сергей Панов накануне уехал в Ромодановский район в гости к родственникам, однако у них мужчина не появлялся. При этом колесившая по территории района «десятка» отметилась на нескольких камерах видеонаблюдения.
Следствие сфокусировалось на бывшем министре
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