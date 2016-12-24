29-летний житель Саранска сгорел в машине

Репортер

17 марта в полицию поступило сообщение,  что в поле вблизи села Садовский Ромодановского района обнаружен сгоревший автомобиль ВАЗ-21102,  в салоне которого находилось тело погибшего мужчины.

Сотрудники полиции незамедлительно  прибыли на место происшествия. Как было установлено в ходе осмотра, погибший находился на заднем пассажирском сиденье сильно поврежденной огнем машины. Его личность установить не представлялось возможным. СК по РМ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Позднее появилась информация, что в сгоревшей «десятке» мог находиться 29-летний житель Саранска Сергей Панов, которому принадлежал автомобиль. Мужчина накануне не вернулся домой, а тело в машине обгорело так сильно, что для опознания потребуется проведение генетической экспертизы.

Сергей Панов накануне уехал в Ромодановский район в гости к родственникам, однако у них мужчина не появлялся. При этом колесившая по территории района «десятка» отметилась на нескольких камерах видеонаблюдения.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Надо работать!

Глава РМ Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному Собранию и всем жителям республики. Прошедший 2019 год был...
«Лисма» меняет ориентацию

Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
Бывшему министру продлили арест

В Ленинском суде Саранска в понедельник продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию...
«За гранью цинизма»

Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...

Конкурс красоты

№8  Карина

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу