«Наварились»

Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию

Сотрудники антинаркотического Управления МВД по РМ совместно с коллегами из центрального аппарата и при силовой поддержке бойцов Росгвардии ликвидировали подпольную нарколабораторию в Чамзинском районе республики и задержали ее устроителей.

Как установлено оперативниками, в ноябре прошлого года 33-летний житель Чамзинского района в партнерстве с деятелем из Московской области решили замутить прибыльный «бизнес» на подпольном производстве синтетических наркотиков. Наш земляк как раз отвечал за производственные вопросы, москвич же обязался за каждый килограмм изготовленного зелья выплачивать солидный гонорар.

Доморощенные «химики» затарились нужным оборудованием, реактивами и прекурсорами, необходимыми для изготовления наркоты, и переправили все это добро из Московской области в Чамзинский район республики. Нарколаборатория была оборудована в частном доме, принадлежащем семье одного из подозреваемых.

Когда была готова первая партия зелья, чамзинский «лаборант» вместе со своим знакомым перевез «товар» в другое село, откуда тот должен был отправиться в Московскую область компаньону. Но планы быстрого обогащения на «синтетике» разрушили сотрудники правоохранительных органов. В ходе обысков полицейские обнаружили в нарколаборатории 19 килограммов наркотического средства мефедрон, оборудование и другие предметы, необходимые для изготовления запрещенных веществ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас устанавливаются все члены преступной группы, источники поступления и каналы сбыта наркотиков.