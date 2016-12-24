«Лисма» меняет ориентацию

Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие переходит из государственной собственности в число субъектов крупного бизнеса. Вызвано это появлением нового инвестора - группы частных лиц в составе компании «Интерфармгласс».

Сам бренд «Лисма», история которого началась почти три десятка лет назад, будет сохранен. Ключевым направлением деятельности станет, однако, не светотехника, но стекольное производство. Таким образом, завод, как утверждается, возвращается к своим истокам. Ведь в советские времена его школа стекловарения считалась сильнейшей в стране.

«Наша компания на протяжении последних лет занимается проектами в сфере медицинского стекла и стеклянной тары для лекарственных препаратов. В планах значится создание на базе «Лисмы» современного высокотехнологичного производства этой продукции, а также выход на лидирующие позиции в стране», - заверил Главу РМ Владимира Волкова в ходе личной встречи президент «Интерфармгласса» Тимур Шарипов.

Лидер Мордовии в ответ поручил профильным министерствам отработать вопросы взаимодействия с инвестором. «Республика заинтересована в размещении на площадках «Лисмы» новых современных производств, на которых появятся дополнительные рабочие места», - сказал он.

Фактически речь идет о начале очередного этапа развития, когда приоритетом является уже не повышение инвестиционной привлекательности предприятия и поиск стратегического партнера (такую задачу, напомним, поставил в 2014 году Владимир Волков), а обеспечение стабильности производства.

«За короткий период «Лисма» превратилась в реально привлекательный актив, готовый при небольших финансовых вливаниях к значительному рывку вперед, - отметил генеральный директор завода Игорь Константинов. - Была проделана колоссальная работа по оптимизации бизнеса. Это касается и численности персонала, и производительности труда, и техпроцессов, и занимаемых площадей. С целью реализации проекта создания Индустриального парка и других инвестиционных программ мы высвободили и передали под управление Министерства промышленности, науки и новых технологий РМ почти 90% имущественного комплекса бывшего ОАО. В том числе - производственные площадки в Чамзинке, Ялге, в центре Саранска (на улице Титова), а также складские помещения в Северном тупике. Сам за себя говорит и факт двукратного снижения точки безубыточной деятельности. Отдельно стоит упомянуть о разработке перспективных инициатив в сфере импортозамещения и расширения нашего присутствия на зарубежных ранках».

Собственно, переговоры с «Интерфармглассом» начались около двух лет назад. Тогда компания только приступала к созданию собственного производства современной первичной фармацевтической упаковки из стекла и полимерных материалов. Обусловлен сей проект был, прежде всего, острой нехваткой отечественных изделий. Фарминдустрия на 60 с лишним процентов зависела от импорта. Идея объединить усилия, что называется, витала в воздухе.

Осенью прошлого года стороны объявили о достигнутой договоренности и намерении выполнить взятые на себя обязательства. В частности - по погашению задолженности, продаже имущества и оборудования (их новый собственник приобретет в ходе конкурсного производства). Притом весь коллектив автоматически влился в состав нового юридического лица - Саранского светотехнического завода «Лисма».

Сегодня, к слову, на заводе трудятся 1160 человек. Свыше 30 вакансий открыто буквально на днях. Еще около 70 рабочих мест планируется создать в течение трех месяцев, когда будет запущена новая технологическая линия по производству труб из боросиликатного стекла для нужд нефтеперерабатывающей промышленности.

И еще одно немаловажное уточнение: слово «светотехнический» в названии не стоит расценивать просто как дань традициям. Подготовленная программа дальнейшего развития включает в себя выпуск, во-первых, медицинской тары, то есть ампул, флаконов или шприцев. Во-вторых - медицинского стекла (с разработкой новых его видов). В-третьих - стеклянных труб для нефтеперерабатывающей отрасли. И, наконец, производство самих источников света. Инвесторы, кстати, уже подтвердили готовность вложить средства в модернизацию оборудования для изготовления светодиодных филаментных ламп. Последние три года данный проект находился без движения из-за отсутствия ассигнований.