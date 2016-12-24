В Саранске начнет работу волонтёрский центр «Единой России»

Первоочередные задачи, стоящие перед региональным отделением «Единой России», обсуждены на заседании Президиума регионального отделения партии. Прежде всего, была поднята тема распространения коронавирусной инфекции в стране и мире.

По мнению секретаря регионального отделения, члена Генсовета «ЕР» Владимира Чибиркина, в современных условиях единороссы не вправе дистанцироваться от происходящего. Они должны работать в режиме волонтерства и добровольческой помощи, предлагая посильную помощь нуждающимся - от доставки продуктов и лекарств на дом до оказания консультационных услуг. С завтрашнего дня на базе региональной общественной приемной Председателя партии начнет функционировать волонтёрский центр «Единой России» и ОНФ, в состав которого, помимо членов и сторонников партии, а также активистов Народного фронта, войдут «Волонтёры Победы».

Глава республики, член Высшего совета «ЕР» Владимир Волков подчеркнул, что своей активной работой партийные структуры будут способствовать решению внутренних проблем страны. И не только текущих. В данной связи он напомнил, в частности, о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ: «Единая Россия» внесла огромный вклад в их подготовку. Было много встреч и обсуждений на различных площадках, поднимались темы, волнующие каждого человека. Многие сформулированные тогда предложения нашли отражение в финальном варианте. И, конечно же, важно, чтобы этот труд не оказался напрасным».

Владимир Волков подчеркнул, что в основе всех успехов и достижений региона лежат результаты консолидированного волеизъявления прошлых лет. «Это - наше преимущество, о котором всегда нужно помнить!» - сказал он.