Инсарский район в 9 раз увеличил объемы производства мяса

Чушкин «присел», Косаев «вышел»
Следствие сфокусировалось на бывшем министре
Об этом Главу республики Владимира Волкова проинформировал руководитель муниципального образования Камиль Мангутов.
Столь значительный прирост в Инсарском районе был достигнут за счет ввода в строй свиноводческого комплекса на 100 тысяч голов. Большие надежды также связываются с завершением строительства молочной фермы на 1200 голов дойного стада в селе Казеевка и последующим возведением ее второй очереди - еще на 1,2 тысячи коров.
Говоря о подготовке к весенним полевым работам, было отмечено, что за последние три года в сельскохозяйственный оборот удалось дополнительно ввести 6 тысяч гектаров. В текущем сезоне под зерновые культуры планируется отдать уже 18 тыс. га, или на 3600 га больше, чем в 2019-м.
Неплохими темпами развивалась в районе и сфера промышленности. Заводы «Ксенон», «Неон» и «Сармич» реализовали за прошлый год продукции на 3 миллиарда рублей.
Следствие сфокусировалось на бывшем министре
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