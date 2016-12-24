Инсарский район в 9 раз увеличил объемы производства мяса

Об этом Главу республики Владимира Волкова проинформировал руководитель муниципального образования Камиль Мангутов.

Столь значительный прирост в Инсарском районе был достигнут за счет ввода в строй свиноводческого комплекса на 100 тысяч голов. Большие надежды также связываются с завершением строительства молочной фермы на 1200 голов дойного стада в селе Казеевка и последующим возведением ее второй очереди - еще на 1,2 тысячи коров.

Говоря о подготовке к весенним полевым работам, было отмечено, что за последние три года в сельскохозяйственный оборот удалось дополнительно ввести 6 тысяч гектаров. В текущем сезоне под зерновые культуры планируется отдать уже 18 тыс. га, или на 3600 га больше, чем в 2019-м.

Неплохими темпами развивалась в районе и сфера промышленности. Заводы «Ксенон», «Неон» и «Сармич» реализовали за прошлый год продукции на 3 миллиарда рублей.