В Мордовии ликвидируют 7,5 тысячи кв. м аварийного жилья

Глава РМ Владимир Волков встретился в Москве с руководителями ряда федеральных ведомств.

Теме сбалансированности регионального бюджета в части финансирования программ социально-экономического развития Мордовии и реализации национальных проектов была посвящена беседа с первым заместителем министра финансов РФ Леонидом Горниным. Также рассмотрены вопросы взаимодействия при реструктуризации республиканского долга. С министром строительства и ЖКХ страны Владимиром Якушевым речь шла о реализации программ возведения жилья, модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры, формирования комфортной городской среды. Нынешние темпы их развития названы «достаточно активными». Так, объемы ввода жилья выросли за последние семь лет почти на 28 процентов. В среднем на каждого жителя приходится по 28,4 квадратного метра - это третье место в Приволжье. В соответствии с федеральным проектом в течение 2020 - 2024 годов планируется сдать в эксплуатацию не менее 2200 тыс. кв. метров.

Говоря о перспективах расселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, было отмечено, что только в нынешнем году будут улучшены условия проживания около 40 тысяч человек. Ликвидировать предполагается 7,5 тысячи кв. м аварийного жилья.

Еще один значительный блок вопросов связан с улучшением городской среды. В прошлом году на эти цели республика получила из федерального бюджета свыше 240 миллионов рублей. Всего благоустроено 93 дворовых и 13 общественных территорий.