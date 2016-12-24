Мосты на Северо-Восточном шоссе обещают сдать в срок

Надо работать!
Глава РМ Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному Собранию и всем жителям республики. Прошедший 2019 год был...
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя Правительства Владимира Сушкова, мэра республиканской столицы Петра Тултаева и министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктора Цыганова.
На Северо-Восточном шоссе, связывающем Светотехстрой с Химмашем, работы находятся на завершающей стадии. Первый путепровод готов полностью, второй - на 99 процентов. Осталось выполнить бетонирование, установить перила и ограждения, а также опоры контактной сети для возобновления троллейбусного движения. К 20 апреля будет уложен асфальт, подготовлены подъездные пути.
На третьем мосту сейчас продолжается бетонирование швов, обустройство гидроизоляционного слоя и монтаж уличного освещения. Балки здесь уже уложены, опоры установлены. На очереди - турникет, восстановление троллейбусных линий, благоустройство.
«Затягивание сроков недопустимо! - предупредил строителей Глава РМ. - Люди долго испытывали неудобства, терпеливо ждали. Это должна быть современная, красивая и комфортная магистраль со всеми сопутствующими атрибутами - вплоть до зеленых насаждений вдоль нее. О высочайшем качестве, неукоснительном соблюдении технологий и напоминать лишний раз, наверное, не стоит».
Далее проверяющие осмотрели, пожалуй, самые проблемные городские улицы - Солнечную и Фурманова. «Таких дорог в столице Мордовии быть не должно! Это даже не обсуждается. Нужно рассматривать возможные варианты, изыскивать необходимые средства», - указал Глава Мордовии. Некоторые меры уже намечены. Так, принято решение разделить на этапы ремонт коллектора и, собственно, дорожного полотна на улице Фурманова. Другая дорога - на Солнечной - возможно, будет включена в соответствующую программу ремонта.
В ходе поездки Владимир Волков дал еще одно поручение - запланировать на текущий год ремонт автодороги по 1-й Промышленной улице.
Глава РМ Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному Собранию и всем жителям республики. Прошедший 2019 год был...
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