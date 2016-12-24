Благоустройством саранских дворов займется уже знакомый подрядчик

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В Пролетарском районе в электронных аукционах по отбору подрядчиков для благоустройства дворовых территорий приняли участие 5 организаций. По двум объектам победителем признана компания «Комплекс-строй», по трем - ООО «Дорожник». В Ленинском районе контракты достались тому же «Дорожнику» и ООО «Промстрой», в Октябрьском - только «Дорожнику».
О самой значительной экономии средств объявил Пролетарский район. Она по предварительным подсчетам оценивается в 5 миллионов 163 тысячи рублей. Крайний срок окончания работ - 15 июня. «Октябрьцы» сэкономили 4 млн 19 тыс. рублей, Ленинский район - заметно меньше (1 млн 451 тыс. рублей). Работы здесь предполагается завершить до 1 июня.
«Контрактные обязательства, безусловно, должны быть выполнены, - констатировал столичный градоначальник. - В противном случае к подрядным организациям будут применены штрафные санкции. Нужно наладить жесткий контроль за качеством работ - и с нашей стороны, и со стороны жителей. Ведь был же в прошлом году печальный опыт с ООО «Дорожник». Теперь организация снова стала победителем аукционов…».
Напомним, что в нынешнем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Саранске планируется привести в порядок 20 дворовых территорий. При этом сэкономленные средства тоже пойдут на благоустройство дворов, соответствующих установленным требованиям.
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