В Саранске рассмотрены проблемы антитеррористической защищенности ряда объектов

«Саранская Масленица весельем и блинами славится!»
Администрация Саранска на масленичную неделю подготовила обширную праздничную программу, включающую веселые песни, пляски, хороводы,...
По информации первого заместителя министра спорта, молодежной политики и туризма РМ Вячеслава Учайкина, все расположенные в черте города спортивные объекты (18 числящихся на балансе учреждений, подведомственных профильному ведовству, и стадион «Саранск», находящийся в муниципальной собственности) категорированы и имеют паспорта безопасности.
Вместе с тем далеко не везде решены вопросы организации пропускного режима, порядка пребывания там посторонних лиц, инженерно-технического дооснащения в соответствии с антитеррористическими требованиями. Кроме того, как отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД Алексей Илиев, нужно достаточное количество контролеров-распорядителей в период проведения спортивных мероприятий. К тому же - обученных работе в условиях ЧС.
Вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью «Саранского водопроводно-канализационного хозяйства» и 5 подведомственных ему объектов жилищно-коммунального хозяйства, рассматривались на заседании соответствующей комиссии городского округа Саранск. Здесь большинство вопросов преимущественно решены. Однако, по мнению начальника отдела вневедомственной охраны по г.о. Саранск Анатолия Кулагина, существуют некоторые недоработки, связанные с инженерно-техническим оснащением. По результатам обсуждения должностным лицам даны соответствующие поручения - с указанием сроков их исполнения.
Администрация Саранска на масленичную неделю подготовила обширную праздничную программу, включающую веселые песни, пляски, хороводы,...
Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною...
Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей Следственный комитет России продолжает...
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
Прошедшая праздничная неделя ознаменовалась в Мордовии несколькими трагическими транспортными происшествиями, унесшими жизни людей порой при...
А в голосовании по выбору территории для благоустройства победил парк по улице Татьяны Бибиной.
Чиновников обязали дойти до каждого ветерана Великой Отечественной
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя...
Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...
Юбилейные торжества прошли в Саранске и на родине живописца, в селе Кочелаево Ковылкинского района.