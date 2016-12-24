В Саранске рассмотрены проблемы антитеррористической защищенности ряда объектов

По информации первого заместителя министра спорта, молодежной политики и туризма РМ Вячеслава Учайкина, все расположенные в черте города спортивные объекты (18 числящихся на балансе учреждений, подведомственных профильному ведовству, и стадион «Саранск», находящийся в муниципальной собственности) категорированы и имеют паспорта безопасности.

Вместе с тем далеко не везде решены вопросы организации пропускного режима, порядка пребывания там посторонних лиц, инженерно-технического дооснащения в соответствии с антитеррористическими требованиями. Кроме того, как отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД Алексей Илиев, нужно достаточное количество контролеров-распорядителей в период проведения спортивных мероприятий. К тому же - обученных работе в условиях ЧС.

Вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью «Саранского водопроводно-канализационного хозяйства» и 5 подведомственных ему объектов жилищно-коммунального хозяйства, рассматривались на заседании соответствующей комиссии городского округа Саранск. Здесь большинство вопросов преимущественно решены. Однако, по мнению начальника отдела вневедомственной охраны по г.о. Саранск Анатолия Кулагина, существуют некоторые недоработки, связанные с инженерно-техническим оснащением. По результатам обсуждения должностным лицам даны соответствующие поручения - с указанием сроков их исполнения.