В городе вводятся ограничения для большегрузов

В связи со снижением несущей способности асфальтобетонного полотна на автомобильных дорогах городского округа Саранск вводится временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов. Под него подпадают автомобили с предельно допустимой нагрузкой в 5 тонн при одиночной оси и в 4 тонны - двух- и трехосной тележке. Данная мера, призванная обеспечить сохранность автодорог общего пользования, будет действовать в течение месяца - с 1 по 30 апреля.