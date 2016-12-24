В городе вводятся ограничения для большегрузов

Пенсионер скончался в патрульной машине
Прошедшая праздничная неделя ознаменовалась в Мордовии несколькими трагическими транспортными происшествиями, унесшими жизни людей порой при...
В связи со снижением несущей способности асфальтобетонного полотна на автомобильных дорогах городского округа Саранск вводится временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов. Под него подпадают автомобили с предельно допустимой нагрузкой в 5 тонн при одиночной оси и в 4 тонны - двух- и трехосной тележке. Данная мера, призванная обеспечить сохранность автодорог общего пользования, будет действовать в течение месяца - с 1 по 30 апреля.
Прошедшая праздничная неделя ознаменовалась в Мордовии несколькими трагическими транспортными происшествиями, унесшими жизни людей порой при...
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