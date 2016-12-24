Коммунальщиков призвали «не скрываться» за вирусом

Мосты на Северо-Восточном шоссе обещают сдать в срок
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя...
Выступая на оперативном совещании в мэрии, Петр Тултаев выразил неудовлетворение качеством «весенней приборки» городских территорий, в том числе - придомовых.
«На отдельных участках горы мусора после зимы остались! - возмутился он. - Есть места, где ни нога дворника, ни нога его начальника не ступала. Управляющие компании и муниципальные предприятия должны работать, а «не скрываться» за вирусом. Главам районных администраций, работникам департамента городского хозяйства, административно-технической инспекции нечего по кабинетам сидеть! Нужно чаще проводить обходы городских территорий».
Глава города также потребовал обратить внимание на состояние фасадов и территорий, прилегающих к торгово-офисным помещениям. Согласно принятым в феврале поправкам в Закон «Об административной ответственности на территории РМ» собственники и владельцы могут быть оштрафованы за подобные нарушения. Граждане - на 2-3 тыс. рублей, должностные лица - на 3-5 тыс. и юрлица - на 10-20 тысяч.
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя...
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