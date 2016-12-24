Заграница нам подкинет

За пределами России по путевкам турагентств находятся 60 жителей Мордовии - люди отправились в Венгрию, Индию, Доминикану, Таиланд, Кубу, Вьетнам, Турцию, ОАЭ. Все они на учете и по прибытии будут соблюдать 14-дневный карантин самоизоляции

Самоизоляция целых городов и регионов, пустые полки в магазинах, закрытые на неопределенный срок учреждения, обязательный контроль температуры на входах, неработающий общественный транспорт, запреты на проведение свадеб и поминок - страшилки, которые активно циркулируют в российском информационном поле. Из-за опасности распространения коронавируса подавляющее большинство городов находится в режиме тревожной готовности. Порой даже складывается впечатление, что боятся люди не самого вируса, а неконтролируемых последствий. «ВС» представляет хронику неспокойного времени.

Истерия покупок

На фоне продуктового ажиотажа в Европе Россия долгое время оставалась островком здравомыслия. Но потом гречневое, макаронное и сахарное безумие началось и у нас. Сначала москвичи чуть ли не штурмом брали продовольственные супермаркеты и оптовые базы, а потом истерия добралась и до регионов.

Общероссийским мемом стал «некий мужчина», в неимоверных количествах скупавший все подряд. Его появление «по рассказам очевидцев» одновременно фиксировалось в десятках магазинов, находящихся в разных уголках страны. Причем интересовали означенного гражданина почему-то исключительно залежавшиеся на складах того или иного региона товары. Так, в Москве он приобретал замороженные полуфабрикаты. В Мурманске - рыбные консервы. В Воронеже - муку. В Саранске же он, согласно обнародованной информации, затарился шестью мешками сахара весом по 50 кг каждый. Ну, хоть какое-то подспорье для отрасли, столкнувшейся с кризисом перепроизводства.

Чуть позже на оперативном совещании, прошедшем под председательством первого вице-премьера - министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимира Мазова, была проанализирована текущая обстановка на рынке продовольствия. Никакого «продуктового коллапса» в аграрной Мордовии, конечно же, нет, да и быть не может. Хотя спрос, действительно, вырос существенно. По информации представителей федеральных сетевых компаний, по некоторым позициям объемы поставок в магазины «Ашан», «Перекресток», «Пятерочка», «SPAR», «Магнит» и другие пришлось увеличить сразу на 50 процентов!

В Мордовии не выявлено случаев исчезновения наиболее востребованных товаров из продажи. Если в одном магазине их и не удается найти, то в других они обычно имеются в наличии. Иногда, из-за сбоев в логистике и нехватки времени, торговые работники просто не успевают расставить мешки и пакеты на привычные места. И тогда их размещают непосредственно в центре залов, повышая тем самым доступность для покупателей.

«Все основные продукты питания с избытком производятся предприятиями республики! - отмечалось на совещании. - Мониторинг торговых сетей ведется в онлайн-режиме. В приоритете - продовольственные товары бюджетного сегмента».

В окружении инфекции

С 18 марта на территории Мордовии введен режим повышенной готовности. Подписанный Указ Главы РМ предусматривает принятие дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

Как сообщил министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, подтверждённых случаев заболевания на территории республики пока не выявлено. С подозрением на вирус госпитализированы 15 человек, чье состояние характеризуется как лёгкой степени тяжести. Еще более 260 человек находятся под домашним карантином. Что же касается оснащенности лечебных учреждений, то они готовы к любому варианту развития ситуации: «У нас имеется 165 аппаратов искусственной вентиляции легких, - подчеркнул министр. - Кроме того, есть аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, который позволяет обеспечивать человека кислородом в том случае, если его легкие не функционируют».

На заседании оперативного штаба с участием всех первых лиц региона был обозначен комплекс первоочередных мер по профилактике и контролю за распространением инфекции на территории Мордовии. Выступивший с основным докладом Глава РМ Владимир Волков охарактеризовал сложившуюся ситуацию как управляемую и контролируемую: «Специальный профилактический режим введен, прежде всего, для оперативного решения возникающих вопросов - дабы аккумулировать наши ресурсы, постоянно координировать проводимую работу, своевременно и четко реагировать на поступающие сигналы».

Картина заболеваемости меняется с каждым днем, а то и с каждым часом. Если раньше сообщалось лишь о единичных фактах заражения коронавирусной инфекцией на территории России, то в дальнейшем число заболевших быстро стало исчисляться сотнями. Более того, подобные случаи зарегистрированы во всех без исключения регионах, граничащих с Мордовией, - в Нижегородской, Пензенской, Ульяновской и Рязанской областях, а также в Чувашии.

Слабым утешением является только то, что «коронка» выявлялась пока только у людей, отдыхавших за границей, либо у тех, кто с ними контактировал. Вывод тут напрашивается сам собой: нужно гарантированно изолировать граждан из указанных «групп риска». Пусть хотя бы дома, путем самоизоляции и соблюдения ряда ограничений. Причем карантинные мероприятия должны выполняться и гражданами, вернувшимися из-за рубежа в течение последних 14 дней, и членами их семей. Списки вновь прибывших поступают в республиканский штаб ежедневно.

«Наша совместная с МВД, ФСБ и другими правоохранительными структурами задача - выявлять таких людей, определять, где они находятся, обеспечивать их медицинское и санитарно-карантинное сопровождение, - предупредил Владимир Волков. - Эти правила касаются всех, вне зависимости от должности и положения человека! Конечно же, мы надеемся на сознательность самих граждан. Не так уж сложно позвонить по телефонам круглосуточной «горячей линии» и сообщить о своем возвращении в республику, датах пребывания за рубежом, оставить контактную информацию».

Так, по данным на 23 марта за пределами территории России находится 60 жителей Мордовии по путевкам, приобретенным у местных турагентств, в таких странах, как Венгрия, Индия, Доминикана, Таиланд, Куба, Вьетнам, Турция, ОАЭ. Все они на учете в МВД и по прибытии будут соблюдать 14-дневный карантин самоизоляции, предварительно сдав необходимые анализы. Глава республики Владимир Волков подчеркнул, что соблюдение всех принятых ограничительных мер для вернувшихся из-за границы - это вопросы не просто сознательности граждан, но безопасности всех жителей Мордовии. Особый контроль за выезжающими за пределы РФ и возвращающимися из поездок также должны взять на себя работодатели.

Новая реальность

«В целом у нас сформирован определенный запас необходимых противовирусных препаратов, материалов для проведения лабораторных исследований, дезинфицирующих средств, - сообщил республиканский руководитель. - Теперь требуется просчитать перспективную потребность в тест-системах диагностики коронавирусной инфекции, определить лаборатории, которые будут с ними работать. Многое удалось сделать и для увеличения мощностей инфекционной больницы. Но ее предстоит обеспечить лекарственными препаратами, дооснастить медицинским оборудованием - аппаратами искусственной вентиляции легких, ЭКМО и так далее. Кроме того, необходимо решить все вопросы, связанные с финансированием льготных рецептов, создать в медучреждениях неснижаемый двухнедельный запас лекарственных препаратов».

Особое внимание Владимир Волков призвал уделить медработникам, которые находятся на передовой, работают в экстренном режиме и подчас даже рискуют собой. «Жду конкретные предложения по их материальной и морально-психологической поддержке», - подчеркнул он.

Медпомощь на дому, в особенности - гражданам старшего поколения, тоже следует отладить, сделав ее максимально удобной как для врачей, так и для пациентов. Все социальные и медицинские учреждения, где находятся пожилые люди и инвалиды, пока останутся на карантине. Для их обслуживания будут привлечены дополнительные силы, включая студентов старших курсов и ординаторов.

В постоянном уходе, заботе, внимании нуждаются и одиноко проживающие представители старшего поколения. По понятным причинам им лучше вообще на время воздержаться от походов за продуктами, прогулок с собаками, от посещения общественных мест, наконец. А несложные бытовые хлопоты могут взять на себя родственники, соседи, социальные работники или волонтеры.

Коронавирус, понятно, внесет еще немало корректив в нашу повседневную жизнь. Об этом также подробно говорилось на заседании оперативного штаба. Прежде всего, нужно позаботиться о профилактике инфекции, проведении дезинфекции и санобработки общественного транспорта, торгово-развлекательных и офисных центров, предприятий общепита, рынков, вокзалов и прочих мест массового скопления людей. Необходимо полностью ликвидировать дефицит медицинских масок и средств индивидуальной защиты, обеспечить аптеки достаточным количеством противовирусных препаратов. Министр промышленности, науки и новых технологий РМ Александр Седов доложил, что в республике находится в стадии запуска ряд производств по пошиву масок, в том числе - в Рузаевском районе.

В первую очередь Глава республики поставил задачу обеспечить режим контроля за состоянием работников на предприятиях и организациях всех форм собственности - от государственной до малого бизнеса. «Без измерения температуры человек не должен приступать к работе, и персональная ответственность за соблюдение этого правила лежит на работодателе!» Владимир Волков подчеркнул, что усиленный режим соблюдения норм эпидбезопасности должен быть введен в местах массового скопления людей, в учреждениях здравоохранения, соцобеспечения, на предприятиях общепита и торговли, причем как в крупных торговых сетях, так и в магазинах шаговой доступности. «Продавцы должны быть обеспечены масками, перчатками и санитайзерами». Владельцам торговых заведений рекомендовано позаботиться о размещении памяток, приобретении техники для обеззараживания воздуха, своевременной очистке систем вентиляции и кондиционирования, обеспечении посетителей гигиеническими и дезинфицирующими средствами.

Оперативные штабы предусмотрено сформировать на крупных предприятиях, в подведомственных учреждениях и организациях. Среди первоочередных обязанностей - исполнение ограничений и запретов на массовые мероприятия (семинары, совещания, собрания, заседания и пр.).

Образцовыми с точки зрения соблюдения санитарных норм и предписаний должны стать школы, а подавно - детские сады, которые не могут ни объявить каникулы, ни перейти на «дистанционку». В данной связи рекомендовано проводить регулярный инструктаж среди педагогов, нянечек, учащихся и даже воспитанников. Работодателям же стоит, вероятно, позаботиться о внедрении гибкого графика работы для сотрудников с детьми.

Запас прочности

«Мордовия уже давно полностью обеспечивает себя основными видами сельскохозяйственной продукции и является одним из лидеров в России по производству мяса, молока, яиц, сахара, - заявил Глава РМ. - В республике продуктов хватит на всех! Ситуация с их поставками в магазины находится под контролем. Мы плотно работаем с торговыми сетями, которые регулярно пополняют свои складские запасы».

Минсельхозпроду и минэкономики поручено взять под контроль ситуацию на продовольственном рынке. В преддверии праздника Пасхи, к которому люди традиционно закупают продукты в больших количествах, мера не лишняя. «Следует и впредь пристально отслеживать динамику оптовых и розничных цен, стоимость «продуктовой корзины». Если кто-то из производителей попытается воспользоваться случаем, его нужно привлекать к ответственности по всей строгости закона!» - предупредил Владимир Волков.

Мордовия также активно противостоит фейковым «новостям», сеющим панические страхи среди населения посредством соцсетей и мессенджеров. Именно с их подачи расползлись слухи о введении в республике режима ЧС, закрытии транспортного сообщения с другими регионами, вплоть до полного запрета на всяческие поездки. При этом то ли дураки, то ли провокаторы ссылались… на некий «секретный» приказ МВД.

Полицейские отреагировали быстро. «В настоящее время в ряде мессенджеров распространяются сообщения, содержащие информацию о том, что в Мордовии злоумышленники якобы проникают в жилища граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса, после чего усыпляют хозяев квартир и совершают тяжкие преступления. Кроме того, распространяются сведения о закрытии предприятий Саранска, прекращении работы транспорта, введении комендантского часа на территории Мордовии. МВД по РМ информирует, что данные сообщения содержат недостоверные сведения и носят фейковый характер. Призываем граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации!» - сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас производится регулярное размещение официально-объективных публикаций на сайте органов госвласти республики и ежедневные отчеты об эпидемиологической ситуации. Запись трансляций можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/officialmordovia - официальное сообщество «Республика Мордовия» и https://vk.com/ntm_tv_mordovia - группа канала НТМ). Кроме того, ролики можно посмотреть в группе НОС (Новости о Саранске), на сайте Народного ТВ Мордовии или в эфире телеканала.