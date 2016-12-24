На улицы Саранска возвращаются скамейки и урны

«За гранью цинизма»
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Осенью жители столицы часто спрашивали в соцсетях, куда с улиц пропадают скамейки и урны? Все вопросы были зарегистрированы аналитической системой «Инцидент менеджмент» и переданы в администрацию городского округа.
Местные власти сообщили, что в октябре урны и лавочки убираются на весь зимний период, чтобы не мешать уборке тротуаров от снега. Также в это время их обновляют, чтобы весной вернуть на прежнее место в приятном глазу виде.
Всего в Саранске этой весной планируется разместить 3 418 урн и 1300 скамеек. Муниципальные предприятия уже приступили к их установке.
Дополнительно в администрации Саранска пояснили, что за установку лавочек и урн на придомовых территориях отвечают управляющие компании.
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