На улицы Саранска возвращаются скамейки и урны

Осенью жители столицы часто спрашивали в соцсетях, куда с улиц пропадают скамейки и урны? Все вопросы были зарегистрированы аналитической системой «Инцидент менеджмент» и переданы в администрацию городского округа.



Местные власти сообщили, что в октябре урны и лавочки убираются на весь зимний период, чтобы не мешать уборке тротуаров от снега. Также в это время их обновляют, чтобы весной вернуть на прежнее место в приятном глазу виде.



Всего в Саранске этой весной планируется разместить 3 418 урн и 1300 скамеек. Муниципальные предприятия уже приступили к их установке.



Дополнительно в администрации Саранска пояснили, что за установку лавочек и урн на придомовых территориях отвечают управляющие компании.