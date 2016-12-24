Кронавирус онлайн

Социум

С 20 марта смотрите ежедневно онлайн - трансляцию об эпидемиологической ситуации в Мордовии с участием министра здравоохранения РМ Олега Маркина. 

Время эфира: 9 ч. 30 мин.

О возможных изменениях времени будет сообщено дополнительно

 Трансляцию можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте в официальном сообществе «Республика Мордовия» https://vk.com/officialmordovia, в группе канала НТМ https://vk.com/ntm_tv_mordovia и cообществе  "НОС: Новости о Саранске" https://vk.com/ria_nos

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