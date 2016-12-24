Кронавирус онлайн

Уроженец Саранска может возглавить полицию Центрального округа Москвы
Уроженец Саранска, полковник полиции Алексей Школкин рассматривается в качестве вероятного кандидата на должность руководителя управления...
С 20 марта смотрите ежедневно онлайн - трансляцию об эпидемиологической ситуации в Мордовии с участием министра здравоохранения РМ Олега Маркина.
Время эфира: 9 ч. 30 мин.
О возможных изменениях времени будет сообщено дополнительно
Трансляцию можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте в официальном сообществе «Республика Мордовия» https://vk.com/officialmordovia, в группе канала НТМ https://vk.com/ntm_tv_mordovia и cообществе "НОС: Новости о Саранске" https://vk.com/ria_nos
Уроженец Саранска, полковник полиции Алексей Школкин рассматривается в качестве вероятного кандидата на должность руководителя управления...
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