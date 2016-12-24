Соглашение о развитии футбола в Мордовии

Договор подписан в рамках реализации федерального проекта «Cпорт - норма жизни» и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Соглашение позволит повысить число граждан, которые будут постоянно заниматься футболом в Республике Мордовия. Планируется увеличение количества муниципальных образований, в которых будут проводиться турниры по футболу, а также оказание поддержки профессиональному футбольному клубу «Мордовия». В ближайшее время к соглашению присоединится Федерация футбола Республики Мордовия.

В рамках договора Российский футбольный союз вместе Министерством спорта РФ и Администрацией Республики Мордовия планируют создавать условия для дальнейшего развития футбола в регионе. Основные цели - развитие массового, детско-юношеского и женского футбола, любительского и профессионального футбола и его дисциплин, подготовка тренеров и судей, развитие футбольной инфраструктуры региона и формирование регионального центра подготовки футболистов.

Олег МАТЫЦИН, министр спорта Российской Федерации:

- Развитие спорта в регионах является одной из главных задач Министерства спорта, на решение которой направлена федеральная целевая программа «Cпорт - норма жизни». Футбол является одним из самых популярных видов спорта, которым увлекаются люди всех возрастов. Уверен, наша работа на благо этого вида спорта в Мордовии будет продуктивной.

Александр ДЮКОВ, президент Российского футбольного союза:

- В Мордовии построен прекрасный современный стадион и другая инфраструктура, которая была задействована на Чемпионате мира 2018. Атмосфера мундиаля повысила интерес жителей региона к спорту номер один. Можно с уверенностью говорить, что Мордовия - один из футбольных регионов нашей страны, потенциал которого ещё не раскрыт.

Новое соглашение позволит систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Мордовии, определить ключевые цели и распределить сферы ответственности между Минспорта, РФС, региональными властями и региональной федерацией футбола. Мы планируем заключить такие соглашения со многими субъектами Российской Федерации. Это новый эффективный подход к развитию футбола в регионах нашей страны.

Владимир ВОЛКОВ, Глава Республики Мордовия:

- Мы очень ценим внимание и помощь, которые Министерство спорта России и Российский футбольный союз оказывают Мордовии в нашем стремлении дать новый импульс развитию футбола в регионе. Соглашение позволит объединить наши усилия с огромными возможностями, имеющимися у Минспорта России и РФС. При подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года и его проведении мы получили уникальный опыт, укрепили спортивную и социальную инфраструктуру, поэтому готовы предлагать наши объекты для проведения соревнований и спортивных сборов различного уровня. В Мордовии принята Стратегия развития футбола до 2030 года, и акцент в ней сделан на развитии детского футбола. Мы ставим задачу создать в Саранске детский футбольный центр федерального уровня, и в решении этой задачи рассчитываем на помощь Российского футбольного союза. У нас хорошая футбольная инфраструктура - в каждом районе есть поле с искусственным покрытием, есть поля при школах. Все новые школы, которые мы сейчас строим, тоже имеют футбольные поля. Чтобы вывести наш футбол на новый уровень, нужны квалифицированные тренерские кадры, и здесь без поддержки РФС нам не обойтись.