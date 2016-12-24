Основные продовольственные товары с избытком производятся предприятиями Мордовии

Сегодня министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимир Мазов по поручению Главы республики Мордовия В. Д. Волкова провел оперативное совещание по ситуации на рынке продовольствия. В нем приняли участие промышленники, руководители сетевых торговых компаний, представители оптовых и розничных предприятий по реализации продуктов питания в столице и в районах республики.

В Саранске и крупных районных центрах Мордовии ажиотажный спрос на определенные группы товаров долговременного хранения начался в начале недели, когда по слухам, дошедшим из крупных городов , на торговых полках возник дефицит таких продуктов, как гречка, сахар-песок и соль. Эта информация частично подтверждалась видеоотчетами из новостных сюжетов федеральных телеканалов. Обеспокоенные граждане ринулись на республиканские оптовые базы, в супермаркеты и магазины шаговой доступности скупать все, что население страны обычно сметает с полок во время кризиса – соль, сахар, консервы, муку, гречневую крупу и т.д. По рассказам очевидцев, в одном из продовольственных магазинов Саранска некий мужчина приобрел сразу шесть (!) мешков сахара, каждый весом по 50 кг. Даже по самым приблизительным подсчетам, учитывая то, что семья из 4-х человек потребляет в день 100 – 200 граммов сахара, этой сладостью покупатель запасся впрок сразу на пять лет!!!

Никакого продовольственного кризиса в аграрной республике Мордовия, разумеется, нет. Сахарный завод продолжает отгружать продукт, изготовленный из свеклы, выращенной на полях республики. Крупные сетевые компании «Ашан», «Перекресток», «Пятерочка», «SPAR», «Магнит» и другие с сегодняшнего дня увеличивают объем поставок по товарам повышенного спроса сразу на 50 процентов! На оптовых базах достаточно гречки, риса и гороха – никуда из магазинов эти продукты не исчезнут! И если в одной торговой точке покупателям не удалось найти нужный товар по желаемой цене - можно пойти в другой магазин и приобрести продукты там. Иногда, из-за сбоев в логистике и нехватке времени представители торговых сетей просто не успевают расставить мешки с сахаром и пакеты с гречкой на привычные места на полках. И тогда товар размещают непосредственно в центре торговых залов, повышая его доступность для покупателей.

Главой республики поставлена задача – удовлетворить спрос граждан, сохраняя уровень цен. Благо все основные продовольственные товары с избытком производятся предприятиями республики. Сегодня Министр экономики РМ Владимир Мазов заявил – это будет сделано в течение недели. Мониторинг торговых сетей ведется в онлайн режиме, в приоритете продовольственные товары бюджетного сегмента.

Ситуацию на продовольственном рынке РМ планируется также обсудить в числе прочих вопросов на следующем заседании оперативного штаба, возглавляемого В.Д. Волковым.