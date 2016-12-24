Анна Якунина: «Не всегда же мне играть подруг - можно и влюбиться»

На телеканале «Россия 1» с большим успехом прошел сериал «Невеста комдива», где у Анны Якуниной и Максима Аверина были главные роли. Но телезрителям этот актерский дуэт известен давно: популярность Анне Якуниной принес сериал «Склифосовский», а ее героиня Нина Дубровская стала народной любимицей. Актриса снимается в кино, играет в театре, ездит с гастролями по всей стране. Мы расспросили Анну о новом сезоне сериала «Склифосовский», Максиме Аверине и личной жизни.

«С Максом работать - это всегда счастье»

- Анна, в сериале «Невеста комдива» вы с Максимом Авериным играли главных героев. Зрители уже привыкли к вашему творческому дуэту. Но ранее в фильмах у ваших персонажей были только дружеские отношения, а тут - романтические…

- Это лирическая комедия, добрая история, забавная и трогательная. Моя героиня безнадежно влюблена в комдива. Не всегда же мне играть подруг - можно и влюбиться, в конце концов! (Смеется.)

- Вы с радостью приняли новость о том, что снова вашим партнером по съемочной площадке будет Максим Аверин?

- Конечно. Мы уже многолетние партнеры - и в кино, и в театре. Вот только что вместе вернулись с очередных наших гастролей. С Максом работать - это всегда счастье, для меня это комфортно. Я с ним могу играть любые превращения - это всегда легко и интересно.

- Что было самое запоминающееся на съемках? Или самое сложное?

- Никаких сложностей - были только приятности, потому что мы работали с режиссером Александром Барановым. Было настолько все точно и понятно, атмосфера на площадке была спокойная, никаких дебатов и конфликтов, полное доверие.

«Склиф» мне принес зрительскую любовь»

- Какие проекты у вас сейчас в работе?

- Завершаем съемки в новом сезоне «Склифосовского».

- Можете рассказать, что ждет зрителей?

- Не могу - потому что это тайна и для нас: даже мы пока не знаем, чем закончится заключительная серия нового сезона. У нас здесь такая специфика в работе, что все может поменяться. Хотя мы очень сжились со своими персонажами, уже сами практически руководим процессом построения их судеб. Надеюсь, что в этом сезоне все завершится хорошо...

- Насколько изменилась ваша судьба после того, как в вашей жизни появился «Склифосовский»?

- Изменилась очень сильно. Ты можешь сыграть очень много ролей, а потом попасть в один проект, в котором тебя больше всего полюбят зрители. Часто говорят, что вот - «артист одной роли». Послушайте! Да, есть такое - но для того, кто это говорит. Если вы знаете артиста по одной роли - значит, вы больше никуда не ходите на него смотреть. Если это театральный артист - надо идти на его спектакли, это его визитная карточка. В этом смысле «Склиф» мне принес популярность. Он мне принес большую зрительскую любовь, узнаваемость в хорошем смысле этого слова. Мою героиню Нину очень любят, а я с ней сроднилась.

- А часто поклонники называют вас не вашим именем, а именем вашей героини?

- Да, очень часто. Но я тепло это воспринимаю. Это приятно. Я совершенно не переживаю по этому поводу.

- За время съемок этого сериала в медицине стали лучше разбираться?

- К медицине я стала относиться серьезнее, чем раньше. Потому что это - уникальная, великая профессия, связанная с образованием, человеческим фактором и большим профессионализмом. Чем дальше, тем больше я понимаю, как не хватает веры во врачей. Они делают очень серьезное дело, борются за наши жизни. Я преклоняюсь перед этими людьми!

- Вас не задевает тот факт, что в вашей фильмографии больше сериалов, чем полного метра?

- Нет, не задевает. Время, когда было разделение на сериальных артистов и артистов полного метра, уже прошло. Для меня загадка и вызывает удивление, когда говорят, что полный метр ценится больше, чем сериал. Что, разве в кино надо быть артистом, а в сериале - не надо? Сейчас сериалы уже переросли в разряд серьезных художественных фильмов, и там множество интересных ролей. Вообще телевидение играет огромную роль: люди намного чаще смотрят телевизор, чем ходят в кинотеатры.

«Предпочитаю «овощной» отдых»

- Хватает времени на полноценный отдых - так, чтобы, например, месяц отдохнуть на море?

- Так, чтобы месяц отдыхать, - такого не было очень давно. В лучшем случае мой отпуск - две недели. Я жду лета, всегда выкраиваю свободное время, чтобы поехать на море, потому что это единственное место, где я восстанавливаюсь. Езжу всегда в одно место - в Черногорию. И я там предпочитаю «овощной» отдых.

- То есть никаких экстремальных видов спорта?

- Нет. Мне хватает экстрима в жизни. Море, солнце - и больше ничего!

- Поклонники часто делают подарки? И что дарят?

- Были недавно в городе Тихвине, там мне подарили икону - от души и любви огромной. Девчонки придут - дарят то конфеты собственного изготовления, то торты с изображением «Склифа», кто-то делает украшения, какие-то колечки… Это все очень трогательно, я все это бережно храню.

- У Анны Якуниной есть секрет стройности? Как достичь такой фигуры и как поддерживать ее?

- Мой секрет - это ужас! Кошмар! Катастрофа! (Смеется.) Потому что это - постоянное ограничение себя в чем-то. Периодически сажусь на какие-то диеты. Сейчас, например, сижу на диете по группе крови. А на гастролях это сложно, потому что никто тебе не будет специально готовить: здесь - без соли, здесь - без сахара…

- Какой бы вы себя хотели видеть лет, например, через 20?

- Я бы вообще себя хотела видеть! (Смеется.) Чтобы я была жива и здорова. Я бы хотела себя видеть достойно выглядящей, ни в коем случае не молодящейся, быть в форме, быть на сцене. Хочу работать - я не хочу уходить на пенсию. У нас есть репертуары и для старых женщин. Есть роли - и дай Бог, чтобы они были мои! Надеюсь, что я буду жива, здорова и не буду делать пластических операций...