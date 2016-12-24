Игорь Матвиенко: «Мне хочется построить в Москве «Город музыки»

Диапазон его творчества необычайно широк - от непритязательной, но в то же время очень привязчивой «Тополиный пух, жара, июль» - до суровой патриотичной «Батяня комбат, ты сердце не прятал за спины ребят…». Эти песни были с нами и четверть века назад, они с нами и сейчас. А секрет их «нестарения» очень прост: они не «сделаны» под конъюнктуру, на заказ - а написаны сердцем. И таких нестареющих хитов у Игоря Матвиенко - десятки. И он не только успешный композитор, но и один из самых первых продюсеров в нашем шоу-бизнесе. Он создал и сделал любимцами публики группы «Любэ», «Иванушки International», «Фабрика», «Корни»...

И вот Игорю Матвиенко - 60 лет. Хороший повод поговорить «за жизнь»…

Отмирающая профессия

- Игорь Игоревич, вы как-то сказали, что профессия продюсера переместилась в интернет и сейчас не так уже востребована и нужна...

- Когда появилось слово «продюсер», никто вообще не знал, что это такое. Наш продюсерский центр - один из самых первых в стране. Многим кажется, что продюсер должен постоянно двигать артиста - раскручивать, пиарить... А сейчас эта профессия отмирающая, как когда-то фарцовщик. Другое дело - музыкальный продюсер: это тот человек, который должен проводить все свое время в студии, писать музыку, работать с артистом над звуком, и так далее. Музыкальный продюсер - как советчик. Есть уникальные певцы - такие, как Алла Борисовна Пугачева: она в себе совмещает и исполнителя, и продюсера. Сейчас, кстати, очень интересная тенденция - если говорить про интернет: блогеры становятся певцами. Сначала они наращивают у себя несколько миллионов подписчиков, а потом записывают песни. Примеров множество, начиная от Little Big до Ольги Бузовой. Они сначала берут аудиторию, а технологически записать песню не сложно. Ты размещаешь ее у себя - и тебя посмотрело больше, чем любой телеканал. Вы понимаете, какой это инструмент?! Но при этом очень жалко настоящих певцов и творцов: они не могут быть услышаны, потому что у них нет нескольких миллионов подписчиков. И им надо помогать - не побоюсь этого слова - на государственном уровне!

«Хочется верить, что что-то останется…»

- А вы новые группы под свое крыло не планируете взять?

- Нет. Если честно, то мне это немного надоело. В современном мире поменялась культура потребления музыки - она стала как фон, такой белый шум. Искусственный интеллект тебе подбирает музыку: вот эта - для того, чтобы позаниматься спортом, вот эта - для того, чтобы заниматься любовью… Даже думать не надо. Исполнителей уже никто даже не знает в лицо... Я немного философствую сейчас, но это действительно наболело. Я просто для себя не понимаю и не могу сделать вывод: это хорошо или плохо? Может быть, так оно и нужно? В поп-музыке уже было все - разные стили и направления. Сейчас такая волна ретро: очень популярны 90-е. Но бесконечно это не может продолжаться. Все зашло в какой-то тупик. Что будет дальше - не знаю.

- Мне кажется, что и сейчас есть молодые популярные исполнители.

- Я своих детей (они, правда, уже у меня выросли - самому младшему почти 20 лет) спрашиваю: «Что вы будете слушать через 20-30 лет, о чем ностальгировать?» И они мне не могут ответить на этот вопрос. Прекрасный жанр рэп и хип-хоп, но все песни - как мотыльки, и артисты - как мотыльки... Например, не так давно было популярна Монеточка - как я считаю, прекрасный артист с прекрасным потенциалом… Где она сейчас? Звучит тысяча новых треков, и появляется огромное количество артистов… Но действительно хочется верить, что все же что-то останется…

Патриот по духу

- В начале было слово. А как у вас? В начале было слово - или музыка?

- Слово - однозначно! Правда, в каком виде оно было? Я все-таки композитор, и я начинаю с музыкального образа. Другими словами - с музыки. Я не могу сказать, что я с детства любил поэзию. Но вот как-то так получилось, что через песни я стал ею интересоваться. А сейчас люблю стихи. У меня есть свои любимые поэты: Бродский, Цветаева и другие, включая современных авторов… И я достаточно часто читаю именно стихи. Иногда сам пишу тексты, но не могу сказать, что я поэт - скорее, подтекстовщик...

- Группа «Любэ» в прошлом году отметила свое 30-летие. Это один из тех музыкальных коллективов, который уже очень долго существует на сцене и до сих пор популярен. А помните, как все начиналось?

- Мы начали заниматься этим тогда, когда наша страна была разрушена. Мы ездили по гастролям, были пустые прилавки, нас кормили в каких-то заводских столовых. Не было никакой еды вообще. Это было самое начало 90-х. Нас часто обвиняют в том, что эта группа - специальный заказ, чтобы поднять патриотический дух. Но это все не так, никакого заказа не было. Первой патриотической песней «Любэ» была «Батька Махно». Патриотической даже не по словам, а по духу. Потом - «Комбат», «Давай за…». Они появились не потому, что нас кто-то просил, - это был такой настрой. Мы с Николаем Расторгуевым по творчеству родом - из того периода, когда никто не слушал песни на русском языке. Но патриотика, видимо, как-то всосалась в кровь, еще когда мы были маленькими, через песни родителей, советские фильмы…

Город мечты

- Игорь Игоревич, в юбилейный год журналисты и поклонники любят спрашивать про новые планы и проекты. У вас их, наверное, много?

- Да. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мы с группой «Любэ» запишем две новые песни - возможно, это будут саундтреки к фильмам про войну. Это часть нашей общей истории - и часть творческой истории с Николаем Расторгуевым. Есть и другие, более глобальные планы. Когда-то я был просто композитором, потом стал композитором-продюсером, а сейчас мне хочется построить в Москве «Город музыки».

- Очень интересно. И на каком сейчас этапе эта мечта?

- Фундамент уже заложен - на северо-западе Москвы. Там уже есть большой студийный комплекс - осталось возвести концертный зал, музыкальную академию и общежитие для студентов. И там будет все для музыки. Для кино в нашей стране многое есть - это и «Мосфильм», и «Ленфильм», и так далее. А для музыки ничего нет. Я чувствую, что наш жанр немного обделен вниманием. Сейчас молодежь с удовольствием слушает песни на русском языке, чего не было 20 лет назад. Поэтому это - мой главный проект сейчас. И еще много занимаюсь преподавательской деятельностью…