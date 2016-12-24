Наличные деньги могут передавать инфекцию?

В Роспотребнадзоре не исключают, что коронавирус теоретически может передаваться через наличные деньги. ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах, сообщает российское ведомство.

«ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых - до девяти дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают чистые банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки.

Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи.