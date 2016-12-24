В столице Мордовии светофоры заработали по новой схеме

Пенсионер скончался в патрульной машине
Прошедшая праздничная неделя ознаменовалась в Мордовии несколькими трагическими транспортными происшествиями, унесшими жизни людей порой при...
В Саранске уже больше двух недель в рабочем режиме тестируется новая схема работы светофоров на перекрестках.
Она предусматривает не двухфазную, а трехфазную систему переключения световых сигналов. При новой схеме исключается пересечение потоков пешеходов и автомобилей. Сначала на зеленый свет проезжают автомобили по одной из улиц, а затем для машин открывается движение по другой. После этого зеленый свет загорается для пешеходов во всех направлениях одновременно. В это время на перекрестке горит красный свет для всех водителей без исключения.
При таком режиме водители могут поворачивать на перекрестках, не ожидая параллельно переходящих улицу пешеходов, а люди могут не беспокоиться поворачивающих машин.
По новой схеме работают светофоры пока только на нескольких улицах города. В дальнейшем на трехфазную систему планируют перевести светофоры по всему городу.
Прошедшая праздничная неделя ознаменовалась в Мордовии несколькими трагическими транспортными происшествиями, унесшими жизни людей порой при...
Глава РМ Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному Собранию и всем жителям республики. Прошедший 2019 год был...
В Мордовии оценили уровень финансовой грамотности населения
В Мордовии установлен запрет на продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и вовлечение детей в процесс...
Следствие сфокусировалось на бывшем министре
В Ленинском суде Саранска в понедельник продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию...
Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?
Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей Следственный комитет России продолжает...
Юбилейные торжества прошли в Саранске и на родине живописца, в селе Кочелаево Ковылкинского района.