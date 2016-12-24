В столице Мордовии светофоры заработали по новой схеме

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В Саранске уже больше двух недель в рабочем режиме тестируется новая схема работы светофоров на перекрестках.

Она предусматривает не двухфазную, а трехфазную систему переключения световых сигналов. При новой схеме исключается пересечение потоков пешеходов и автомобилей. Сначала на зеленый свет проезжают автомобили по одной из улиц, а затем для машин открывается движение  по другой. После этого зеленый свет загорается для пешеходов во всех направлениях одновременно. В это время на перекрестке горит красный свет для всех водителей без исключения.

При таком режиме водители могут поворачивать на перекрестках, не ожидая параллельно переходящих улицу пешеходов, а люди могут не беспокоиться поворачивающих машин.

По новой схеме работают светофоры пока только на нескольких улицах города. В дальнейшем на трехфазную систему планируют перевести светофоры по всему городу.

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