Таксиста избили и ограбили

В Саранске заключены под стражу подозреваемые в нападении на таксиста. Двое налетчиков жестоко избили извозчика ради того, чтобы забрать у него карманные деньги и гаджеты.

Саранские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

«Сообщение о преступлении поступило в полицию утром 12 марта. По словам 25-летнего потерпевшего, занимающегося частным извозом, около 4 утра он забрал клиентов с улицы Пролетарской в Саранске и повез их в село Макаровка. По прибытии к месту назначения пассажиры, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, стали избивать его, похитили телефон, видеорегистратор и кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 1 тысячи рублей», - сообщила представитель МВД по РМ.

Затем молодчики затолкали водителя в багажник, потом вновь извлекли на свет божий и продолжили избивать. Когда таксист потерял сознание, нападавшие оставили жертву лежать у машины, а сами скрылись. По дороге они выбросили похищенные видеорегистратор и мобильный телефон. Когда водитель пришел в себя, то обратился за помощью к прохожим.

«В рамках проводимых мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска республиканского МВД совместно с ОУР УМВД и ОП № 1 получили оперативную информацию о лицах, причастных к совершению преступления. Подозреваемые скрывались по месту жительства одного из них. 28- и 34-летний мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции. Свою вину они не отрицали».

Оба налетчика постановлением суда отправлены в следственный изолятор. Им грозит наказание до 10 лет неволи.



