Доходный алкотестер полковника Дурнова

Cрок для Самаркина
Экс-банкир отправится на зону за особо крупную растрату
Начальника ОГИБДД по Зубово-Полянскому району полковника Александра Дурнова заподозрили в мошенничестве с использованием служебного положения. 12 марта он был задержан сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по РМ.
По имеющимся в распоряжении оперативников данным, в апреле 2019 года Александр Дурнов, находясь при исполнении служебных обязанностей, тормознул на трассе «Ауди» с рязанскими номерами. Водителя иномарки он решил проверить «на трезвость», для чего предложил «подуть в трубочку» в салоне патрульного автомобиля. Вся «прелесть» заключалась в том, что алкотестер гаишника был заранее настроен на нужный результат и услужливо показал наличие алкоголя. Заметим, что этот доходный приборчик официально не был включен в Государственный реестр средств измерений.
Все надвигающиеся проблемы водитель «Ауди» мог решить скромным вознаграждением в 6 тысяч рублей. Это предложение его устроило, и он отдал нужную сумму, чтобы избежать составления протокола об административном правонарушении. Ведь за вождение в нетрезвом виде в любом случае пришлось бы отдать минимум 30 тысяч рублей, плюс лишиться прав на длительный срок. А тут - отчехлил 6 тысяч и езжай себе.
Только вот дальнейшее развитие событий оказалось неожиданным. За рулем иномарки был генеральный директор коммерческой организации, прямиком отправившийся в отдел собственной безопасности МВД и рассказавший там о случившемся. Кстати, как сообщается, он управлял автомобилем в трезвом виде. Видимо, это обстоятельство и заставило его обратиться в полицию.
По собранным оперативниками собственной безопасности МВД по РМ материалам Следственный комитет Мордовии возбудил в отношении Александра Дурнова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас полковник отправлен под домашний арест. В свою очередь руководством регионального МВД проводится служебная проверка, по итогам которой будет решаться вопрос об увольнении полицейского из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.
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