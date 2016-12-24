Пожар на миллион

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В Саранске загорелась иномарка стоимостью в несколько миллионов рублей. Огонь полыхнул из-под капота белого Toyota Land Cruiser 200. Иномарка была припаркована у дома № 17 по проспекту 70 лет Октября.
По информации регионального МЧС, возгорание произошло около 10 часов вечера. Прохожие заметили вырывающиеся языки пламени из моторного отсека и позвонили в пожарную службу. Чтобы открыть капот и отключить аккумулятор, огнеборцам пришлось применить лом. У авто выгорел весь моторный отсек. Судя по всему, ремонт машины выльется хозяину в кругленькую сумму, ведь стоимость подобной машины может достигать 5-6 миллионов рублей. Был ли это поджог или самопроизвольное возгорание, сейчас выясняют правоохранители.
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