На рабочего попал раскаленный металл

На «ВКМ-Сталь» серьезно пострадал сотрудник предприятия, 31-летний Александр Петрусевич. Мужчина получил серьезные ожоги от попавших на него частиц раскаленного металла.

Из литейного цеха его немедленно доставили в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы.

«Пролетарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по факту получения ожогов различной степени мужчиной 1988 года рождения, - сообщили в СК по РМ. - Установлено, что рано утром 13 марта 2020 года в реанимационное отделение больницы из литейного цеха предприятия с ожогами головы и туловища был доставлен сталевар. По предварительным данным, повреждения пострадавшим были получены в результате попадания на него раскалённого металла. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего».

Медики зафиксировали у Александра Петрусевича серьезные ожоги более 70 процентов кожного покрова тела. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь пострадавшему работнику предприятия.

Как заявили в пресс-службе «ВКМ-Сталь», предварительной причиной произошедшего стало нарушение технологического процесса при выплавке стали.