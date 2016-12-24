«Мордовцемент» демонстрирует рост производства

У Захарченко нашли новые миллиардные взятки
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии № 5 наказание за коррупцию с миллиардным размахом, получил новую порцию...
В этом Главу РМ заверил генеральный директор предприятия Сергей Марачков.
По итогам прошлого года наблюдается рост всех основных показателей. Так, объемы производства цемента увеличились на 20 процентов - до 3,2 миллиона тонн. На 19% возросла производительность труда. Сейчас на заводе работают уже 950 человек. Средняя зарплата в 2019-м достигла 39,5 тысячи рублей.
К числу немаловажных факторов следует отнести и выход на лидирующие позиции в России по железнодорожной отгрузке цемента. Тому во многом способствовали инвестиции в развитие мощностей «Мордовцемента» со стороны холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» - за год их сумма превысила 700 млн руб.
- «Мордовцемент» является градообразующим предприятием для всего Чамзинского района, - заявил Владимир Волков. - Мы заинтересованы в его стабильном развитии, наращивании объемов выпуска продукции, улучшении ключевых производственных и социальных показателей. Считаю большим плюсом, что предприятие ныне возглавляет уроженец республики, хорошо знающий и его потенциал, и людей, работающих здесь.
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии № 5 наказание за коррупцию с миллиардным размахом, получил новую порцию...
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