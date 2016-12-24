Мордовские парламентарии поддержали закон о поправках к Конституции

Как пояснил на сессии Госсобрания РМ и предшествующем ей заседании фракции «Единая Россия» секретарь регионального отделения партии, спикер республиканского парламента Владимир Чибиркин, в основу закона легли тезисы, озвученные в Президентском Послании Федеральному собранию. В дальнейшем - с учетом предложений рабочей группы - они были дополнены и расширены. Причем работа проходила повсеместно, с участием представителей общественных организаций и объединений.

«Вносимые изменения служат интересам народа России и каждого ее гражданина в отдельности, - отметил Владимир Чибиркин. - Наши депутаты провели встречи с населением, на которых разъясняли суть изменений и собирали вносимые предложения. Наиболее конструктивные идеи получили свое отражение».

Аналогичную точку зрения высказали и остальные народные избранники, за исключением самовыдвиженца Леонида Башмакова и лидера местных коммунистов Валентины Зайцевой. Черту под дискуссией подвел руководитель Мордовии, член Высшего совета «ЕР» Владимир Волков. «Сегодня мы рассматриваем, без преувеличения, важнейший вопрос, от которого зависит будущее всей нашей страны, - сказал он. - Предложение Президента РФ Владимира Владимировича Путина внести изменения в Конституцию не просто вызвало живой отклик в обществе. Оно было позитивно воспринято большинством жителей страны, которые вновь обрели уверенность в завтрашнем дне, поверили в стабильность и порядок. Хочу подчеркнуть, что все успехи и достижения республики - это прямой результат нашего консолидированного голосования в предыдущие годы. Мы всегда были вместе с Президентом, поддерживали его начинания, чувствовали оказываемое нам доверие. Об этом нужно помнить всегда. И в особенности сейчас, когда республика включилась в процесс реализации национальных проектов».

Глава заметил, что действующая Конституция хоть и не исчерпала свой потенциал, все же едва ли способна в полной мере отразить существующий в обществе запрос на перемены. Потому решение вынести поправки на обсуждение продиктовано самой жизнью. Тем более что речь идет не о каких-то абстрактных юридических нормах, а о новом уровне соцгарантий для работающих граждан, для молодежи, пенсионеров, семей с детьми.

Предполагаемые изменения устанавливают, в частности, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Также законодательно закрепляется индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. Самое пристальное внимание уделяется защите семейных ценностей, всестороннему развитию детей, обеспечению доступности и качества медицинских, образовательных и социальных услуг, формированию достойного уровня жизни для людей старшего возраста.

«Вы видите, как стремительно изменяется мир, насколько он сложный и во многом непредсказуемый. И если мы хотим идти вперед - нам нужна Конституция, адекватная стоящим перед страной задачам, - резюмировал Владимир Волков. - Апрельское голосование откроет новый этап в истории России. Она объявляется государством социальной справедливости, где высшими ценностями являются жизнь, здоровье и благополучие граждан».

Убедительная речь Главы дошла до 36 депутатских умов и сердец. Двое предпочли воздержаться.



