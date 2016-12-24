В саранской мэрии произошли кадровые перестановки

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С 18 марта должность заместителя директора департамента городского хозяйства - начальника управления по вопросам городского хозяйства занял Евгений Кручинкин.

Известно, что назначенец имеет два высших образования. В 2010 году он окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а в 2016-м - по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника». Также за его плечами - учеба в аспирантуре вуза по специальности «Строительные материалы и изделия».

Трудовую деятельность начал в 2010 г. с должности производителя работ в ООО «Агроремстрой». С 2012 по 2013 год был инженером-конструктором ОАО «Мордовгражданпроект» и инженером проектного института «Жилагропромпроект», после чего преподавал на кафедре теплоэнергетических систем мордовского госуниверситета. В 2017-м стал заместителем директора по строительству и работе с заказчиками МП «Саранскгорводоканал», в 2019-м - главным инженером дирекции коммунального хозяйства и благоустройства. Сообщается также, что Евгений Кручинкин женат и воспитывает двоих детей.

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