Федеральный центр выделил Мордовии 1 миллиард 46 миллионов рублей

Пропавший сотрудник «Мордовцемента» найден мертвым
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Согласно принятому на очередной сессии Госсобрания решению, почти половина этих средств (а точнее - 490 млн рублей) пойдет на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках профильного нацпроекта.
Также 420 миллионов направлено на переселение граждан из аварийного жилья. Притом с учетом 2021 года расходы вырастают еще на 288 миллионов. В 80 млн руб. дополнительно оцениваются ассигнования на реализацию мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, в 49 млн - строительство локальных очистных сооружений яйцеперерабатывающей фабрики «Рузово».
Кроме того, по предложениям главных распорядителей бюджетных средств на 158 миллионов увеличены затраты на строительство школ, на 130 млн - детских садов. На 79 миллионов больше выделено на выполнение республиканской программы оказания бесплатной медпомощи гражданам, на 34 млн -на содержание и модернизацию «Системы - 112» и единой дежурной диспетчерской службы. Аналогично возросли расходы на организацию отдыха детей во время каникул (на 10 млн) и благоустройства захоронений участников войны (2 миллиона).
С учетом указанных поправок доходы региональной казны определены в 43 млрд 967 млн рублей, расходы - в 41 млрд 971 миллион рублей.
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