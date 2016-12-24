Федеральный центр выделил Мордовии 1 миллиард 46 миллионов рублей

Согласно принятому на очередной сессии Госсобрания решению, почти половина этих средств (а точнее - 490 млн рублей) пойдет на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках профильного нацпроекта.

Также 420 миллионов направлено на переселение граждан из аварийного жилья. Притом с учетом 2021 года расходы вырастают еще на 288 миллионов. В 80 млн руб. дополнительно оцениваются ассигнования на реализацию мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, в 49 млн - строительство локальных очистных сооружений яйцеперерабатывающей фабрики «Рузово».

Кроме того, по предложениям главных распорядителей бюджетных средств на 158 миллионов увеличены затраты на строительство школ, на 130 млн - детских садов. На 79 миллионов больше выделено на выполнение республиканской программы оказания бесплатной медпомощи гражданам, на 34 млн -на содержание и модернизацию «Системы - 112» и единой дежурной диспетчерской службы. Аналогично возросли расходы на организацию отдыха детей во время каникул (на 10 млн) и благоустройства захоронений участников войны (2 миллиона).

С учетом указанных поправок доходы региональной казны определены в 43 млрд 967 млн рублей, расходы - в 41 млрд 971 миллион рублей.