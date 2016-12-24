«Не дай Бог, если кто-то будет пропущен!»

Чиновников обязали дойти до каждого ветерана Великой Отечественной

В субботу под председательством Владимира Волкова прошло заседание регионального оргкомитета по подготовке и проведению 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметил Глава РМ, юбилейные торжества должны запомниться каждому жителю Мордовии, и прежде всего - ветеранам. Потому следует избегать «казенщины», максимально ответственно, а главное, с душой подходить к решению всех возникающих вопросов. «Это - прямая ответственность органов власти, дело чести, священный долг каждого из нас, - подчеркнул руководитель Мордовии. - День Победы - поистине всенародный праздник, важнейший для страны и для республики. В таких условиях мы просто обязаны поддерживать ценные общественные инициативы, оказывать содействие патриотическим, поисковым и волонтерским объединениям, краеведам, прислушиваться к их идеям, вовлекать в акции молодежь и всех неравнодушных граждан».

Утвержденный план, однако, не ограничивается проведением разнообразных культурно-массовых мероприятий. Он также предусматривает улучшение качества жизни инвалидов и участников войны, активизацию военно-патриотической, гражданско-воспитательной и мемориальной работы. Причем не только в преддверии 9 Мая, но и на протяжении всего Года памяти и славы.

Ключевой задачей была и остается забота о тех, кто на фронтах или в тылу ковал нашу Победу. На сегодняшний день в республике проживают 7400 ветеранов войны и лиц, приравненных к ним, - тружеников тыла, «блокадников», вдов, несовершеннолетних узников концлагерей. «К огромному сожалению, с каждым днем их становится все меньше, - сказал Владимир Волков. - Обращаюсь к представителям социального блока Правительства, главам районов и поселений: вы должны знать нужды каждого ветерана, в приоритетном порядке решать их проблемы. Нужно обратить внимание на вопросы материального и лекарственного обеспечения, медицинского и социального обслуживания, диспансеризации, санаторно-курортного лечения, предоставления льгот, оказания долговременного ухода, в том числе на дому».

Мордовия, по словам ее лидера, одной из первых выполнила программу строительства жилья для ветеранов. В новые дома и квартиры вселились свыше 6,5 тысячи человек. Проводится работа по адресному учету условий проживания семей участников войны, пожилых людей, одиноких пенсионеров.

«Сейчас во всех районах проходят церемонии вручения юбилейных медалей, - продолжил Владимир Волков. - 80% наград уже переданы гражданам. Со своей стороны, мы тоже готовим поздравительные открытки и праздничные наборы для них. Будут произведены и выплаты ко Дню Победы - их доставят в апреле, одновременно с пенсиями. Помимо того, в нынешнем году по решению Президента ветераны и все приравненные к ним категории получат по 75 тыс. рублей, труженики тыла - по 50 тысяч. Предупреждаю ответственных лиц: не дай Бог, если кто-то будет пропущен!»

Центральные события традиционно пройдут в первой декаде мая. Им, как и всегда, будет предшествовать «весенняя приборка». «Погода явно благоприятствует, - заметил Глава. - Я сегодня специально проехал по Саранску. Да, работы идут, хотя и не так активно, как хотелось бы. Пора вовлекать в них горожан, предприятия, организации, малый бизнес! Не в лучшем состоянии у нас находятся и дороги. До 9 мая надо завершить ямочный ремонт».

Еще одно важное направление - благоустройство могил, обелисков и монументов. С целью сокращения количества бесхозных памятников Правительству, руководителям районов поручено укреплять взаимодействие с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, находящимися на территории муниципальных образований. Владимир Волков выразил надежду, что директора и работники успешных производств, наши земляки, уроженцы Мордовии откликнутся на этот призыв и вспомнят о «малой родине», где жили когда-то их родные и близкие.



