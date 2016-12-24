В Мордовии отметили 150-летие Федота Сычкова

Юбилейные торжества прошли в Саранске и на родине живописца, в селе Кочелаево Ковылкинского района.

«Глядя на картины нашего выдающегося земляка, мы всякий раз как будто попадаем в окружение его односельчан, - заметила в ходе праздничного мероприятия в музее изобразительных искусств вице-премьер республиканского Правительства Галина Лотванова. - В жизни Федота Васильевича было немало горестей и проблем. Но он обладал удивительным даром находить светлое и радостное в повседневной действительности. Своим творчеством он воспел нашу Мордовию, людей, здесь живущих. Благодаря его произведениям о мордовском крае узнали во многих уголках земного шара».

Слова благодарности были адресованы и сотрудникам музея. Во многом именно их стараниями к юбилею художника удалось собрать дополнительную экспозицию, состоящую из работ, прежде нигде не выставлявшихся или малоизвестных. Среди них оказались студенческие этюды Сычкова, его наброски и эскизы к известным полотнам. Отдельно отмечены труды саранских реставраторов и специалистов Российской академии живописи, сумевших в короткие сроки воссоздать творческую палитру мастера. Кстати, в ближайшее время обновленную выставку также смогут увидеть жители Москвы, Пензы и Чебоксар.

Свой подарок ко дню рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного художника Мордовии сделала Почта России. В рамках торжественного мероприятия в МРМИИ состоялась церемония памятного гашения специально выпущенного художественного конверта.

«Упаковка для писем», напечатанная 50-тысячным тиражом, в определенном смысле является уникальной. На ней изображена одна из самых известных и жизнерадостных картин живописца «Праздничный день. Подруги. Зима», датированная 1941 годом. Штемпель тоже особый - мольберт с кисточками и памятной надписью «150 лет со дня рождения Ф.В. Сычкова».

Центром торжеств также стало село Кочелаево, где прошла «Сычковская ярмарка». Действо, в которое были вовлечены многочисленные гости, местные жители, профессиональные и самодеятельные артисты, стало своеобразной ожившей картиной юбиляра. Участники пели мордовские песни, читали стихи, водили хороводы, состязались в народных забавах, ну и, конечно же, угощались. Особой популярностью пользовались селфи с героями известных полотен.