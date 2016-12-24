Бывшему министру продлили арест

В Ленинском суде Саранска в понедельник продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию Чушкину. Бывший высокопоставленный чиновник находится в следственном изоляторе с 13 февраля, и, по красочным высказываниям его адвоката, все это время экс-министр провел в одиночной камере СИЗО в пыточных условиях.

В суде адвокат заявил, что следствие всячески затягивает расследование дела, а Анатолий Михайлович - заслуженный человек, имеющий множество грамот и наград, а не какой-то бомж, и было бы правильным выпустить его из СИЗО. Защитник просил суд изменить ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения. Представитель следствия, напротив, настаивал на неизменности «закрытого режима» для Чушкина и аргументировал это возможностью обвиняемого оказать давление на других фигурантов дела.

По версии правоохранителей, именно Чушкин организовал схему незаконного обогащения при ремонте религиозных объектов в Саранске. Благодаря припискам за фантомные работы он с подельниками смог прикарманить несколько миллионов рублей бюджетных денег. Помогал чиновнику в этих махинациях знакомый саранский предприниматель Растям Косаев. Именно он обналичил деньги и передал их министру.

Ранее в суде представитель прокуратуры прямо высказался по этому поводу: «В чем подозревается Чушкин? Следователь, конечно, сказал, но до многих не дошло. Озвучено было не так ярко. Он подозревается в том, что выделил 12 млн рублей, а 3,5 млн забрал. А чем это подтверждается? Чушкин якобы нигде не участвовал, нигде его нет. Косаев был исполнителем! А Чушкин был мозговым центром! Косаев подтвердил это в своих показаниях».

При обыске миллионов у Анатолия Чушкина оперативники не нашли, а сам чиновник по-прежнему уверяет, что к хищениям непричастен и Косаев просто его оговаривает. Дескать, таким образом предприниматель пытается себя выгородить, поэтому и пошел на активное сотрудничество со следствием. К слову, Растяма Косаева выпустили из СИЗО, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В итоге суд постановил продлить нахождение Чушкина в следственном изоляторе до 19 июня.

«Чушкин предлагал Косаеву взять всю вину на себя, как будто это преступление было совершено им в одиночку, - заявил в суде представитель следствия. - Косаев отказался это сделать и в ходе допроса пояснил, что это преступление было однозначно организовано и спланировано Чушкиным».

В итоге суд постановил продлить нахождение Чушкина в следственном изоляторе до 19 июня.