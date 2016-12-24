Cрок для Самаркина

Экс-банкир отправится на зону за особо крупную растрату

В Саранске огласили приговор бывшему руководителю филиала Россельхозбанка в Мордовии и экс-председателю правления Мордовпотребсоюза Николаю Самаркину. Известный в республике банкир был признан виновным в особо крупной растрате средств республиканского союза потребительских обществ. Это дело длилось более года и могло стать предвестником еще более сурового уголовного разбирательства о незаконной выдаче банковского кредита на 200 миллионов рублей, но завершилось умеренным приговором по растратным эпизодам. По данным следствия, своими делишками Самаркин нанес ущерб Мордовпотребсоюзу на общую сумму в 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Как установили борцы с экономическими преступлениями МВД по РМ, в декабре 2017 года руководитель Мордовпотребсоюза (эту должность Самаркин занял годом ранее) воспользовался служебным положением и незаконно продал по заниженной стоимости два объекта. Речь идет о магазинах в Лямбирском районе, которые принадлежали Мордовпотребсоюзу, в частности в селах Татарская Тавла и Лямбирь. Один магазин, фактическая стоимость которого составляла около 700 тысяч рублей, ушел за 150 тысяч. Второй потерял в стоимости втрое (при реальной цене в 2,5 миллиона рублей магазин был продан за 850 тысяч). При этом следствие утверждало, что Самаркин фактически самостоятельно продвигал решение о продаже недвижимости организации по бросовой стоимости. Соответственно, Мордовпотребсоюзу был причинен крупный материальный ущерб.

Сам Самаркин на суде заявлял, что продажа магазинов была коллегиальным решением.

- Ваша честь, хочу пояснить, что я реализовывал имущество Мордовпотребсоюза согласно документам, которые были подготовлены и подписаны председателем совета. Это было распоряжение, имелся протокол совета. Эти документы были сданы на экспертизу, которая подтвердила - подписи действительно принадлежат председателю совета Мордовпотребсоюза Борису Кевбрину.

Но бывший ректор Кооперативного института Борис Кевбрин разъяснил, как могла оказаться его подпись под таким решением (показания есть в материалах дела). По его словам, Самаркин рассказал о двух магазинах, которые организация сдавала в аренду в Лямбире и Татарской Тавле, и сообщил, что арендатор хочет отказаться от них. Средств у Мордовпотребсоюза, чтобы содержать эти помещения, не было. Самаркин предложил продать эти магазины за 1 миллион рублей. «Я был не в курсе реальной стоимости объектов и сказал, что сначала нужно провести их оценку, - пояснил Кевбрин. - Вопрос о продаже магазинов встал на заседании совета Мордовпотребсоюза 22 декабря 2017 года. Все члены совета были против продажи недвижимости за такую цену. Позже я вместе с Самаркиным и другим членом совета выезжал в Лямбирь. В беседе предприниматель подтвердил, что хочет отказаться от аренды магазинов, поскольку ему стало невыгодно их содержать. В середине января состоялось еще одно заседание совета Мордовпотребсоюза. Самаркин снова поднял вопрос о продаже магазинов. Однако коллеги высказали мнение, что нужно дать объявление в интернете и поискать другого арендатора или продать объекты по более выгодной цене. Члены совета приняли решение - продажу отложить.

В протоколе заседания совета Мордовпотребсоюза от 22 декабря 2017 года действительно стоит моя подпись о том, что я проголосовал за продажу двух магазинов. Я мог поставить подпись, не прочитав протокол…».

Еще один член совета Мордовпотребсоюза рассказал, что ему позвонил Самаркин и заявил, что Кевбрин согласился с продажей помещений и поставил свою подпись. Мужчина поверил и тоже подмахнул протокол с одобрением продажи.

Кроме того, по данным следствия, Николай Самаркин потратил 22 тысячи рублей организации на приобретение подарка Борису Кевбрину - тому на день рождения презентовали роскошную настольную копию парусного корабля. Как рассказали свидетели: «Самаркин собрал коллег и заявил, что у Кевбрина юбилей и он решил подарить ему от Мордовпотребсоюза скульптуру - корабль - за 22 тысячи рублей. Поскольку Самаркин был грубым, требовательным, тяжёлым в общении руководителем и применял авторитарный стиль управления, вопрос с подарком даже не обсуждался. Деньги на подарок он потребовал взять из кассы организации, а в бухгалтерии отчитаться фиктивными чеками. Позже в бухгалтерию принесли чеки на ремонт унитазов и раковин. Хотя фактически никто ничего не чинил».

Самое любопытное, что еще на начальном этапе расследования деяний Самаркина представитель МВД по РМ сообщила в суде, что, по оперативным данным, он может быть причастен к мошенничеству с незаконной выдачей кредита на сумму 200 миллионов рублей Саранскому электроламповому заводу. В то время Самаркин как раз занимал должность руководителя филиала Россельхозбанка в Мордовии. Правоохранители считают, что в банк предприятие предоставило фиктивную бухгалтерскую отчетность по обеспечению обязательств по кредиту. В частности, там содержались ложные сведения о стоимости активов и фактическом финансовом положении предприятия. Но кредит банк все равно выдал. Правда, Самаркину по этому крупному эпизоду ничего конкретного инкриминировать не получилось.

В итоге за особо крупную растрату средств Мордовпотребсоюза суд приговорил экс-банкира к полутора годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей.



