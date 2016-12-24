Вирусный год

Тема распространения нового коронавируса заполнила все мировое информационное пространство. Россия с 18 марта по 1 мая временно ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства на свою территорию. В свою очередь, с 17 марта закрываются внешние границы Шенгенской зоны и Евросоюза. Срок ограничения на въезд в Европу, по предварительным данным, составит 30 дней. Люди запасаются медицинскими масками, непортящимися продуктами, средствами личной гигиены и антивирусными препаратами. В России особой популярностью у населения пользуется почему-то именно гречка, которую активно разбирают с прилавков. «Абсолютно правдивые» сообщения в интернете подогревают панические настроения о скорой нехватке продовольствия, торговом коллапсе и чуть ли не комендантском режиме в крупных городах. Что же в действительности мы имеем с этим коронавирусом в настоящий момент?

В России число заразившихся коронавирусом постоянно прирастает, и ни у кого нет сомнений, что инфицированных будут выявлять и дальше. При этом, как уверяют медики, у подавляющего большинства заболевание протекает в легкой форме. Официальные власти, меж тем, предпринимают предупредительные меры, чтобы остановить распространение инфекции. Роспотребнадзор направит тест-системы на COVID-19 во все регионы, которые готовы принять их в своих лабораториях. Кроме того, Минтруд обязали пересмотреть порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане, находящиеся на карантине, не теряли доход: деньги будут выплачивать авансом, до закрытия листа нетрудоспособности.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил экстренно подготовить план первоочередных действий, среди которых будут меры по поддержке торговли, которые позволят сформировать надежный запас товаров первой необходимости. Одновременно будут поддержаны отрасли, которые оказались в затрудненной ситуации из-за распространения коронавируса, малые и средние предприятия.

Учитывая возникающий местами ажиотаж с покупкой продуктов, Глава Мордовии Владимир Волков поручил правительству срочно разобраться и нормализовать ситуацию. В некоторых магазинах, представляющих крупные ритейлерские компании, обнаружился дефицит некоторых продовольственных товаров. Владимир Волков потребовал немедленно разобраться с причинами этого, принять все меры к решению проблемы. «Не надо идти на поводу у ситуации! Есть искусственно созданный спрос, и есть ошибки менеджмента торговых сетей, которые нужно немедленно исправить. Сейчас важно профессионально регулировать предложение товаров первой необходимости, а не создавать нервный настрой у людей. Должен напомнить, что по производству целого ряда продуктов первой необходимости - яиц, молока, мяса - республика занимает лидирующие позиции в России. Запасы необходимые в регионе есть, важно не допустить роста цен. Минэкономики и Минсельхозу поручаю взять эти вопросы на особый контроль!» - заявил Глава Мордовии.

Что касается медицинского аспекта, по словам министра здравоохранения Мордовии Олега Маркина, в инфекционной больнице находится восемь человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Двое вернулись из Италии, остальные пациенты контактные. Состояние их оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Первые пробы, выполненные в региональном Центре гигиены и эпидемиологии, дали отрицательные результаты на коронавирус. Параллельно анализы отправлены в федеральный центр «Вектор» в Новосибирске.

«Обстановка в целом остается спокойной, вероятность эпидемии коронавируса крайне низка, - уточнил чиновник. - В республике создан оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, возглавляет который Глава РМ. Владимир Волков ежедневно получает оперативную информацию по эпидемиологической ситуации. В достаточных количествах имеются все необходимые лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Принято решение о выделении 5,1 миллиона рублей на закупку аппарата искусственной вентиляции легких, приобретение дополнительных расходных материалов, а также препаратов для забора материала и его исследования на коронавирусную инфекцию». По словам министра, всего за последнее время в Мордовии находились под медицинским наблюдением 62 человека, в том числе 5 детей.

«Тем не менее мы настоятельно рекомендуем нашим согражданам воздержаться от поездок за границу», - добавила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Юлия Матвеева. Сейчас, кстати, в республике действуют сразу две «горячие линии» по вопросам профилактики коронавируса. Первая открыта в минздраве. Ее номер - 8-800-100-46-60. Вторая - в территориальном Управлении Роспотребнадзора (24-02-52 и 24-16-89).

Как обещается, специалисты ведомств смогут не только проконсультировать население о мерах по снижению рисков завоза и распространения инфекции, правилах личной и общественной гигиены, но и рассказать об эпидемиологической ситуации, связанной с вирусом 2019-nCoV. Данное нововведение может стать особенно полезным для граждан, активно комментирующих слухи о срочной госпитализации пассажиров поездов и самолетов, забитых до предела палатах и коридорах инфекционной больницы…

В свою очередь, Управление Роспотребнадзора по Мордовии официально уведомило о новых мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Самая заметная из них предусматривает временную изоляцию на дому всех прибывших из стран с неблагополучной эпидобстановкой. В настоящее время в список попали 7 государств. Это - Китай, Южная Корея, Иран, Германия, Франция, Италия и Испания. Люди, вернувшиеся оттуда, прежде всего обязаны до минимума сократить (а в идеале - и полностью ограничить) свои контакты с окружающими. Кроме того, они должны незамедлительно позвонить на «горячую линию» минздрава, Роспотребнадзора по РМ или обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства. От личного посещения медучреждений следует воздержаться. Обязанность сообщать сведения о сотруднике, побывавшем на неблагополучной территории, возложена и на работодателей.

Вынужденная изоляция продлится две недели. В отношении гражданина будет вынесено постановление об отстранении его от учебы или работы. Вызванные медработники оформят больничные листы, возьмут анализы. При выявлении признаков ОРВИ или гриппа больного ждет срочная госпитализация. В остальных случаях достаточно просто отсидеться дома, воздержавшись от посещения общественных мест. Как то - магазины, рынки, торговые центры и так далее. При отказе оставаться на карантине дело может дойти даже до уголовного преследования.

На 10-й день после прибытия из-за границы назначается повторное обследование. Если оба анализа окажутся отрицательными, человека снимут с медицинского наблюдения. После чего он может вернуться к привычной жизни.

Кстати, с понедельника образовательный процесс в МГУ имени Н.П. Огарева также ведется дистанционно. Сделано это на основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Притом особо отмечается, что обучение не отменяется и не останавливается. «Рекомендуем в деканатах/дирекциях актуализировать логины и пароли от личных кабинетов и приступить к занятиям в онлайн- и дистанционном режиме, - говорится в информационном сообщении. - Телефон «горячей линии»: (8342) 777-250, IP 1091. Для аспирантов: (8342) 270-723, IP 1648». На «внеклассную» форму работы вуз переведен, как минимум, до 31 марта.

Саранские школы вплоть до самого последнего времени не распускали учеников на дистанционное обучение, видимо, дожидаясь скорого наступления весенних каникул. Со школьниками остается открытым вопрос длительности этих самых каникул. Вполне возможно, что в зависимости от развития вирусной ситуации они могут быть продлены.

P.S. В России в ближайшее время наладят систему онлайн-оповещения граждан. Заработает единая «горячая линия». Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире будет представлена на интернет-портале стопкоронавирус.рф.